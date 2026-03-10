اللاعب الإنجليزي، الذي غاب مؤخراً بسبب إصابة في الساق، سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب من دور الـ16 ضد أتالانتا بيرغامو (21:00). وبدلاً منه، سيبدأ نيكولاس جاكسون مرة أخرى في مركز الهجوم.
مصاب أم على مقاعد البدلاء؟ هاري كين لن يكون في التشكيلة الأساسية لبايرن ميونيخ في مباراة أتالانتا بيرغامو
المدرب فنسنت كومباني يجري ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية. مقارنةً بالمباراة التي انتهت بنتيجة 4-1 ضد بوروسيا مونشنغلادباخ يوم الجمعة الماضي، والتي كان جاكسون كين قد قدم فيها أداءً جيدًا، يبدأ جوناثان تاه وجوسيب ستانيسيتش بدلاً من مين-جاي كيم وتوم بيشوف في الدفاع إلى جانب دايوت أوبامكانو وكونراد لايمر، بينما يحل ألكسندر بافلوفيتش محل ليون جوريتزكا في خط الوسط الدفاعي.
بايرن ميونيخ: لينارت كارل وجمال موسيالا على مقاعد البدلاء أيضًا
خلف جاكسون، يشكل مايكل أوليز وسيرج غنابري مع لويس دياز الثلاثي الهجومي، بينما يجلس لينارت كارل وجمال موسيالا على مقاعد البدلاء. كما يحل جوناس أوربيغ، كما كان متوقعًا، محل القائد مانويل نوير المصاب مرة أخرى.
وكان كومباني قد أبدى تفاؤلاً بشأن مشاركة كين في التشكيلة الأساسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة. وقال: "لقد أدى هاري كين تدريبات اليوم بشكل جيد للغاية". لكن مدرب بايرن ميونيخ أكد في الوقت نفسه: "لا يزال علينا اتخاذ قرار بشأن الأفضل ليوم غد. نريد الانتظار حتى صباح الغد لنرى كيف سيكون حاله بعد التدريبات".
أتالانتا بيرغامو ضد بايرن ميونيخ: التشكيلات
- تشكيلة أتالانتا بيرغامو: كارنيسيكي - زاباكوستا، هين، كولاسيناك - ك. سوليمانا، دي رون، ماريو باساليتش، بيرناسكوني، زالفسكي، كرستوفيتش - سكاماتشا
- تشكيلة بايرن ميونيخ: أوربيغ - ستانيسيتش، أوبامكانو، تاه، لايمر - كيميش، بافلوفيتش، أوليس، غنابري، لويس دياز - جاكسون