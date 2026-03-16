فقد تعرض المدافع الوسطي لفريق البطل الألماني ذي الأرقام القياسية لحادثة طريفة بعد الإحماء قبل مباراة ميونيخ خارج أرضه في ليفركوزن. فبدلاً من التوجه إلى غرفة ملابس بايرن ميونيخ، انحرف تاه، ربما بدافع العادة القديمة، إلى غرفة ملابس فريق «فيركسيلف» في البداية.
مشهد غريب في مباراة بايرن ميونيخ خارج أرضه: جوناثان تاه يتعرض لحادثة غريبة في مواجهة باير 04 ليفركوزن
لكن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أدرك خطأه على الفور. فبعد بضع خطوات في الاتجاه الخاطئ، استدار وركض وراء زملائه في الفريق نحو غرفة ملابس نادي بايرن ميونيخ. ومع ذلك، لم تستطع الحارسات اللواتي كن يقفن في الممر المجاور كتم ضحكاتهن. كما أثار المقطع ضحكًا واسعًا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلق الحساب الرسمي لنادي باير 04 ليفركوزن تحت مقطع فيديو للمشهد قائلاً: "Never forget where you come from" (بمعنى: "لا تنس أبداً من أين أتيت")، وهو ما رد عليه تاه بثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة فقط.
لعب تاه مع ليفركوزن لمدة عشر سنوات قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ
قبل انتقاله إلى نادي بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لعب تاه لمدة عشر سنوات مع فريق «فيركسيلف». وارتدى قميص ليفركوزن وفاز، من بين إنجازات أخرى، بالثنائية المكونة من الدوري الألماني وكأس ألمانيا عام 2024. وشارك إجمالاً في 402 مباراة (سجل 18 هدفاً) مع فريق B04.
في صفوف فريق ميونيخ، يعد تاه لاعباً أساسياً بلا منازع تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني. خاض 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة تمريرات حاسمة. عند عودته إلى ملعب بايرن أرينا، تعادل بايرن ميونيخ وتاه يوم السبت بنتيجة 1-1.
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)