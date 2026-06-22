"مشكلة لا نعاني منها".. كلوب يشرح أفضلية كبرى لألمانيا على حساب فرنسا وإنجلترا والأرجنتين في كأس العالم

صرح كلوب عبر قناة "ماجنتا تي في" قائلًا: "نحن لا نعاني من هذه المشكلة"، وذلك في تعقيب منه على تصريحات النجم الإسباني السابق ميشيل سالجادو، الذي أكد فيها أن منتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا تعتمد بشكل لا غنى عنه على نجومها؛ لامين يامال، ليونيل ميسي، كيليان مبابي، وهاري كين على الترتيب.

وأضاف كلوب موضحًا: "ليس لدينا هذا الوضع. إذا استبعدت هاري كين من منتخب إنجلترا - خاصة بعد الأداء الذي رأيناه - فمن الصعب بالنسبة لي تخيل شكل الفريق"، مشيرًا إلى الأداء المبهر الذي قدمه مهاجم بايرن ميونخ في فوز "الأسود الثلاثة" على كرواتيا بنتيجة 4-2 في افتتاح مشوارهم بكأس العالم. ورغم غياب النجم الأوحد في صفوف "الماكينات"، إلا أن كلوب يرى في ذلك نقطة قوة وليس ضعفًا.

وتابع المدرب الألماني المخضرم: "الجميع مهمون في فريقنا، لكن في الأساس - وأتمنى ألا يُساء فهم كلامي - الجميع يمكن تعويضهم. لم نعتمد بعد على نيك فولتيماد، لكنه بالتأكيد قادر على تأدية الدور بطريقته الخاصة. لم نستخدم ماكسي باير حتى الآن، وهو قادر أيضًا على اللعب. كما أن لدينا جيمي ليفيلينج". واعترف كلوب بأن هؤلاء "قد لا يمتلكون جودة كين أو مبابي أو يامال، ولكنها تظل جودة مميزة".