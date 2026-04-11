مشجع باولي يحاول إبعاد مايكل أوليز: نجم بايرن ميونيخ يتفاعل بهدوء

ولم يكن هذا هو أبرز ما قدمه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي كان قد سجل قبل دقائق قليلة هدفًا رائعًا رفع النتيجة إلى 3-0 لصالح بطل ألمانيا. بعد أن فقد مدافع باولي كارول ميتس الكرة أثناء التقدم إلى الأمام، سدد أوليسي الكرة من مسافة حوالي 20 مترًا من موقع مركزي بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى (54). ثم احتفل بوضع يده اليمنى على أذنه، في إشارة واضحة إلى أنه يريد المزيد من الصخب من مشجعي الفريق المنافس.

وبهذا الهدف، واصل الجناح الأيمن تحسين إحصائياته القوية هذا الموسم. وصل أوليسي الآن إلى 46 مشاركة مباشرة في الأهداف في 41 مباراة. يضاف إلى 17 هدفاً 29 تمريرة حاسمة.

وبالتالي، يعود الفضل إلى أوليسي أيضًا في تسجيل بايرن ميونيخ رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في الدوري الألماني مساء السبت في الجولة 29. كان هدف ليون جوريتزكا الذي رفع النتيجة إلى 2-0 هو الهدف رقم 102 للبايرن في الموسم الحالي، وبذلك تم محو الرقم القياسي السابق للبايرن الذي سجل في عام 1972 (101).