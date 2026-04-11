FC St. Pauli v FC Bayern München - Bundesliga
مشجع باولي يحاول إبعاد مايكل أوليز: نجم بايرن ميونيخ يتفاعل بهدوء

تفاعل جناح بايرن ميونيخ مايكل أوليسي بهدوء مع الكرة التي أطلقها أحد المشجعين بعد استبداله في مباراة فريق سانت باولي.

انتهت مشاركة اللاعب الدولي الفرنسي في هامبورغ بعد أقل من ساعة، وغادر الملعب بهدوء عند النتيجة 3-0 لصالح بايرن ميونيخ وسط صيحات الاستهجان الصاخبة من جماهير باولي.

  • بعد أن دخل لويس دياز بديلاً عنه في المباراة، صافح أوليسي زملاءه في الفريق ومسؤولي نادي بايرن ميونيخ عند مقاعد البدلاء. لكن أحد مشجعي باولي تجاوز الحدود بشكل واضح في التعبير عن استيائه تجاه أوليسي، وألقى عليه جسماً صغيراً أصفر اللون.

    تجنب أوليسي الكرة بمهارة وأناقة. ورد على محاولة إصابته برفع إبهامه عالياً، وظل يظهره للمشجع لفترة أطول بشكل واضح (59).

    بايرن ميونيخ يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في مباراة ضد سانت باولي

    ولم يكن هذا هو أبرز ما قدمه اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، الذي كان قد سجل قبل دقائق قليلة هدفًا رائعًا رفع النتيجة إلى 3-0 لصالح بطل ألمانيا. بعد أن فقد مدافع باولي كارول ميتس الكرة أثناء التقدم إلى الأمام، سدد أوليسي الكرة من مسافة حوالي 20 مترًا من موقع مركزي بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى (54). ثم احتفل بوضع يده اليمنى على أذنه، في إشارة واضحة إلى أنه يريد المزيد من الصخب من مشجعي الفريق المنافس.

    وبهذا الهدف، واصل الجناح الأيمن تحسين إحصائياته القوية هذا الموسم. وصل أوليسي الآن إلى 46 مشاركة مباشرة في الأهداف في 41 مباراة. يضاف إلى 17 هدفاً 29 تمريرة حاسمة.

    وبالتالي، يعود الفضل إلى أوليسي أيضًا في تسجيل بايرن ميونيخ رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف في الدوري الألماني مساء السبت في الجولة 29. كان هدف ليون جوريتزكا الذي رفع النتيجة إلى 2-0 هو الهدف رقم 102 للبايرن في الموسم الحالي، وبذلك تم محو الرقم القياسي السابق للبايرن الذي سجل في عام 1972 (101).

  • مسيرة مايكل أوليس المهنية:

    الناديالفترة
    نادي ريدينغ2017 - 2021
    كريستال بالاس2021 - 2024
    بايرن ميونيخ2024 - حتى الآن
دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
الدوري الألماني
سانت باولي crest
سانت باولي
سانت باولي
كولن crest
كولن
كولن