مشجعو مانشستر يونايتد "يريدون دماء جديدة"، لكن برونو فرنانديز يؤكد على أهمية تمديد عقد هاري ماوري

جاءت تعليقاته هذه بعد فترة وجيزة من موافقة ماجواير على تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، حيث وقع على عقد لمدة عام واحد يتضمن خيارًا للتمديد لموسم آخر. واستخدم فرنانديز تشبيهًا صريحًا لوصف نظرة المشجعين إلى تغييرات تشكيلة الفريق.

وقال فرنانديز لشبكة Men In Blazers Media Network: "أعتقد أن هاري قضى وقتًا طويلاً هنا". "أقول هذا دائمًا بطريقة سهلة الفهم: الناس يحبون اللحم الطازج. كما تعلمون، عندما تتناولون نفس اللحم لفترة طويلة، تبدأون في الرغبة في لحم جديد، والأمر نفسه ينطبق على كرة القدم.

"لديك نفس اللاعبين والناس يريدون تغييرهم، ثم عندما تغيرهم ولا ينجح الأمر، تريد عودة هؤلاء اللاعبين. الأمر دائمًا هكذا. الناس يريدون لاعبين جدد، يريدون أسماء جديدة، يريدون الإثارة، يريدون رؤية أشخاص مختلفين يرتدون القميص وهذا أمر طبيعي، وأعتقد أن هاري تعامل مع هذا الأمر بشكل جيد جدًا".