وفقًا لتقارير متطابقة من عدة وسائل إعلام أرجنتينية، يُزعم أن المدافع خيسوس دافيد إميليانو إندريزي صرخ بصوت عالٍ "قنبلة" داخل الطائرة أثناء رحلة من سان سلفادور دي جوجوي إلى بوينس آيرس، وذلك قبل الإقلاع بوقت قصير، مما تسبب في إثارة الذعر بين الركاب.
مشاهد جنونية تمامًا! لاعب كرة قدم محترف يهدد بتفجير قنبلة على متن طائرة
وقد وقعت هذه الحادثة، التي يبدو أنها كانت "مزحة"، أثناء رحلة فريق جيمناسيا دي جوجوي إلى بوينس آيرس لخوض مباراة خارج أرضه في الدوري الوطني الأول ضد فريق أغروبيكولاريو.
ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي كيف تم إخراج اللاعب من الطائرة وهو مكبل اليدين على مرأى من العديد من الركاب من قبل قوات الأمن. وأفاد بعض الشهود أن إندريزي قال حتى: "كل شيء سينفجر"، مما أدى إلى تصعيد الموقف أكثر.
أدى التهديد بوجود قنبلة إلى إخلاء الطائرة على الفور، ثم قامت قوات الأمن بتفتيشها. وبحسب ما ورد، لم يكن هناك تهديد حقيقي، لكن الموقف تسبب في تأخير العديد من الرحلات الجوية، مما أثر على حوالي 1000 راكب.
النادي يدرس فسخ العقد بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة
وجاء في بيان صادر عن شركة الطيران المعنية «فلايبوندي» أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة عقب وقوع الحادث. كما أُعلن عن النظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف المعنية.
من ناحية أخرى، أعلن نادي جيمناسيا دي جوجوي أنه سيتعاون مع السلطات من أجل توضيح القضية وإنهائها في أسرع وقت ممكن. بل إن الرئيس والتر موراليس أشار إلى إمكانية فسخ عقد المدافع البالغ من العمر 32 عامًا بسبب سلوكه الذي يضر بالنادي.