مهاجم توتنهام هوتسبيرز ماتيس تيل انتقد بعبارات واضحة أسلوب اللعب السائد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"مشاهدته مملة": نجم بايرن ميونيخ السابق سئم بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز
"أنا أقول الحقيقة - إنها (الدوري الإنجليزي الممتاز، محرر) ليست عرضًا مثيرًا"، أكد تيل في حديثه مع مقدم البث المباشر على Twitch ويوتيوبر زكريا حداد في بودكاست Zack Nani Foot & Live. وتحدث المهاجم السابق لبايرن ميونيخ عن كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: "إنها مملة للمشاهدة. إنها في الحقيقة مجرد مواجهة بين فريقين لكل منهما أفكاره الخاصة".
ما يفتقده تيل بشكل خاص في الدوري الإنجليزي الممتاز هو الحركات المذهلة وغير المتوقعة من اللاعبين المتميزين: "هناك القليل من البراعة، لا يوجد فينيسيوس الذي ينفذ حركة سومبريرو فليك، لا يوجد مراوغة، لا يوجد كيليان (مبابي، محرر المقال) الذي ينفذ انطلاقة سريعة."
ماتيس تيل لم يتأقلم بعد مع توتنهام
أن تيل لا يحبذ اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن ملاحظته من خلال أدائه خلال 13 شهراً مع توتنهام. في فبراير 2025، تم إعارة تيل من بايرن ميونيخ إلى لندن، ثم وقع توتنهام عقداً دائماً مع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً في الصيف الماضي. لكن الأمور لا تسير على ما يرام.
فقد سجل المهاجم ستة أهداف فقط وقدم تمريرتين حاسمتين في 48 مباراة خاضها مع توتنهام حتى الآن. في هذا الموسم، غالبًا ما يكون تيل مجرد لاعب بديل أو يظل على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في بعض المباريات. في عام 2026، كان الهدف الذي سجله في المباراة التي خسرها فريقه 2-3 أمام بورنموث في أوائل يناير هو المشاركة الوحيدة لتيل في تسجيل الأهداف حتى الآن.
وتزداد صعوبة وضعه بسبب الأزمة التي يمر بها ناديه. بعد سلسلة من النتائج السلبية، أصبح توتنهام معرضًا لخطر الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويواجه خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا. كما أن الأمور لا تسير على ما يرام تحت قيادة المدرب الجديد إيغور تودور.
المعايير تزعج ماتيس تيل بشكل كبير
في الوقت نفسه، يزعج تيل أيضًا الطريقة التي يتم بها تنفيذ المواقف القياسية التي اكتسبت أهمية كبيرة، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز. "الشجار في منطقة الجزاء أمام حراس المرمى؟ لقد قلت لمساعد المدرب المسؤول عن المواقف القياسية في توتنهام: 'لا تضعني في مهمة مراقبة لاعب معين'. لأن الوضع هناك فوضوي للغاية!"، أوضح تيل أنه لا يرى فائدة من ذلك.
توتنهام، غريم توتنهام اللدود، هو رائد في إثارة ضجة كبيرة عند الركلات الركنية والحرية في منطقة الخمس أمتار، حيث يقوم عدة لاعبين بحجب حارس المرمى المنافس. النجاح يوفر لهم حجة حاسمة لاستراتيجيتهم، لكن تيل سئم من ذلك: "الجميع يدفعون بعضهم البعض، يرمون بعضهم البعض على الأرض، وتتمسك بهم. انسوا الأمر! الحارس لا يستطيع الخروج، ولا يستطيع رؤية أي شيء".
أعرب مدرب ليفربول آرني سلوت مؤخرًا عن انتقاد مماثل للاتجاه الحالي في الكرات الثابتة. في الوقت نفسه، اضطر مدرب الكرات الثابتة في أرسنال نيكولاس جوفر إلى قراءة العنوان التالي عنه في صحيفة Blick السويسرية: "هل هذا الرجل يدمر كرة القدم؟"
ماتيس تيل: أرقامه في هذا الموسم
العمليات 28 أهداف 3 تمريرات 0