AFP
مشاكل التأشيرة تطل من جديد في كأس العالم.. والدة بطل كاب فيردي تغيب عن مباراة العمر لنجلها أمام إسبانيا!
ليلة تاريخية في أتلانتا
في ليلة ستُذكر على أنها علامة فارقة في تاريخ كرة القدم الأفريقية، خاضت كاب فيردي أول مباراة لها على الإطلاق في نهائيات كأس العالم للرجال، حيث أربكت حاملة لقب بطولة أوروبا. وتحدى «القرش الأزرق» التوقعات ليحصد نقطة أمام منتخب إسبانيا المليء بالنجوم، حيث قدم الحارس فوزينيا البالغ من العمر 40 عامًا سلسلة من التصديات الرائعة على مستوى عالمي لإبعاد هجمات المرشح الأوفر حظًا للفوز بالبطولة.
كان الحارس المخضرم، الذي يلعب حالياً لفريق تشافيس البرتغالي في الدرجة الثانية، القلب النابض للفريق. وبعد أن قام بسبع تصديات حاسمة للحفاظ على شباكه نظيفة، حصل على لقب أفضل لاعب في المباراة. ومع ذلك، وبينما كان يحتفل مع زملائه في أتلانتا، كان تفكيره منصباً على أولئك الذين لم يتمكنوا من التواجد هناك لمشاركة المجد.
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مشاكل التأشيرة تسبب الحزن
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام عقب أدائه التاريخي، أوضح فوزينيا الصعوبات الشخصية التي حالت دون سفر عائلته إلى الولايات المتحدة. وقال الحارس: "بكيت بعد المباراة لأنني نشأت مع جدي وجدتي عندما كنت طفلاً، ولم يتمكنا من الحضور. فقد توفيا قبل بضع سنوات. كما لم تتمكن أمي من الحضور بسبب مشكلة في التأشيرة والتكاليف التي كان علينا دفعها. لم نتمكن من إنجاز ذلك في الوقت المناسب".
على الرغم من غياب أقرب أقربائه، ظل فوزينيا مركزاً على الإنجاز الجماعي لبلده. وأضاف: "هذه رسالة شكر إلى الجميع في كاب فيردي. نحن سعداء جداً بعد هذا؛ لقد عملت هذه المجموعة من اللاعبين بجد لتعيش هذه اللحظة. إنه يوم نفخر فيه ونشعر بالرضا".
تحطيم أرقام قياسية في كأس العالم
لم يكن ظهور فوزينيا مهمًا من حيث النتيجة فحسب، بل أدى أيضًا إلى إدراج اسمه في سجلات الأرقام القياسية. ففي عمر 40 عامًا و12 يومًا، أصبح أكبر لاعب يشارك لأول مرة في أول مباراة لبلده في تاريخ كأس العالم. وفي تاريخ البطولة بشكل عام، لم يتجاوزه في العمر سوى أسطورة كرة القدم المصرية عصام الحضري، الذي شارك لأول مرة في كأس العالم في عام 2018 وهو في عمر 45 عامًا و161 يومًا.
وفي معرض تعليقه على صعوده المتأخر إلى قمة كرة القدم الدولية، قال الحارس: "أنا فخور جدًا بكوني أفضل لاعب في المباراة. إنه لشرف لي أن أمثل البلد الذي أحبه. نحن من مكان صغير جدًا، وكان طريقنا للتأهل صعبًا للغاية أيضًا. اليوم، تحقق حلمنا من خلال المنافسة ضد فريق مثل إسبانيا. أنا فخور جدًا بجميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الرحلة. نحن نعمل في الحياة من أجل لحظات مثل هذه. أنا الآن في الأربعين من عمري، لكنني لم أكن لاعبًا محترفًا حتى بلغت الخامسة والعشرين. هذه مكافأة على كل هذه الرحلة."
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نصيحة لنفسه عندما كان شاباً
مع بقاء مباراتي أوروجواي والمملكة العربية السعودية في المجموعة الثالثة، لا تزال لدى كاب فيردي آمال حقيقية في بلوغ دور الـ16. وبالنسبة لفوزينيا، فإن رحلته من لاعب محترف بدأ مسيرته متأخراً إلى أيقونة في كأس العالم لا يزال يجد صعوبة في تصديقها. وقد توقف الحارس، الذي لعب في مولدوفا وسلوفاكيا وقبرص، لحظة للتفكير في مسيرته المهنية وما تعنيه بالنسبة لإرثه.
وقال للصحفيين: "أود أن أقول لفوزينيا البالغ من العمر 18 عاماً أن يفخر بنفسه حقاً. لقد عمل بجد. بصراحة، لم أحلم أبداً بأمور كهذه عندما كنت طفلاً، لكن بعد هذه المباراة يمكنني أن أقول لنفسي الشاب إن كل هذا كان يستحق العناء".