مشاكله النفسية السابقة تخيفهم.. بايرن ميونخ قلق على ديفيس بسبب الإصابة وصعوبة لحاقه بكأس العالم!

تعرض اللاعب الدولي الكندي لإصابة عضلية خطيرة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر خلال مباراة بايرن ميونخ التي أقصته من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

ويشير التشخيص إلى احتمال تعرضه لتمزق عضلي، مما يعني أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا لن يشارك في أي مباراة أخرى مع العملاق الألماني خلال ما تبقى من الموسم، كما أصبحت مشاركته في كأس العالم هذا الصيف مهددة بشكل خطير.

ولم يخف المدير الرياضي لبايرن ميونخ كريستوف فرويند خيبة أمله عندما تحدث بعد فوز النادي 1-0 على فولفسبورج، وقال فرويند في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد: "هذا أمر مرير للغاية، خاصة بالنسبة له وبطبيعة الحال بالنسبة لنا أيضًا". "لقد عاد بشكل جيد من إصابته الخطيرة في الركبة، ثم أعاقته الإصابات العضلية مرارًا وتكرارًا. لم يستطع أبدًا الدخول في إيقاع اللعب. هذا مؤلم بالطبع، كما أنها مرحلة صعبة من الناحية النفسية بالنسبة له في الوقت الحالي. لكننا سنقدم له كل الدعم الممكن ونأمل أن يعود بعد ذلك في حالة مستقرة".