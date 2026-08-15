مشاركة على قدر التأهيل والرباعية ظلمته.. هيثم حسن ضيف في انتصار سيلتك الكاسح بكأس الرابطة!

حقق نادي سيلتيك انتصارًا عريضًا خارج قواعده على حساب مضيفه دندي يونايتد بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب تاناديس لحساب الدور الثاني من مسابقة كأس الرابطة الإسكتلندية.

افتتح المدافع أوستون ترستي شريط الأهداف في الدقيقة 22 بضربة رأسية متقنة، قبل أن يعزز المهاجم كاميلو دوران النتيجة بالهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط.

وواصل الضيوف تفوقهم الهجومي الكاسح خلال مجريات الشوط الثاني، حيث أضاف سيباستيان تونسكتي الهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 54، واختتم بنجامين نيجرين رباعية بطل إسكتلندا بتسديدة رائعة استقرت في الشباك عند الدقيقة 63، ليحسم الفريق عبوره السلس إلى الدور ربع النهائي من البطولة المحلية.



