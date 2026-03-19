مسؤول في مانشستر يونايتد يقدم مستجدات مثيرة حول الملعب الجديد مع الكشف عن الجدول الزمني لمشروع الملعب الذي تبلغ تكلفته 2 مليار جنيه إسترليني
التخطيط لعصر جديد في أولد ترافورد
بدأ «الشياطين الحمر» رسمياً العد التنازلي لفترة ستشكل نقطة تحول في تاريخ النادي. بعد الكشف في مارس من العام الماضي عن الرؤية الخاصة بإنشاء ملعب جديد بتكلفة 2 مليار جنيه إسترليني، بدأت الآلية الإدارية الآن في التحرك لتحويل مشروع «ويمبلي الشمال» الطموح الذي أطلقه السير جيم راتكليف إلى حقيقة واقعة. ويهدف النادي إلى الانتهاء من تجميع الأراضي وإبرام الشراكات الهيكلية قبل إضفاء الطابع الرسمي على المشروع مع السلطات المحلية.
لا تزال هناك عقبات لوجستية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمحطة شحن قريبة تشغل حالياً أرضاً ضرورية لموقع الملعب الجديد. ومع ذلك، فإن مسؤولي النادي واثقون من أن هذه "المعالم" في متناول اليد، مما يمهد الطريق لمرحلة التصميم التي ستحدد الشكل الجمالي لمشروع الملعب الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
روش تحدد مسارها المستقبلي
أوضحت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير الاستاد الجديد، الخطوات الفورية خلال معرض تجاري أقيم في مدينة كان. وشددت على أن النادي يركز حاليًا على تأمين الموقع والموظفين المناسبين لإدارة هذا المشروع الضخم.
وأوضحت روش، وفقاً لما نقلته صحيفة "ذا ميرور": "الخطة هي أن نكون خلال الشهرين المقبلين قد أوشكنا على الانتهاء من تجميع الأراضي، وهو ما سيشكل علامة فارقة مهمة". "نقضي الكثير من الوقت مع المجلس المحلي لمعرفة طموحاتهم، وعدد المنازل المطلوبة، وأفضل مكان لبنائها، على أمل ألا نبدأ من الصفر عندما نصل إلى مرحلة تقديم طلب التخطيط في غضون 12 إلى 18 شهراً.
"نحن نمر بعملية للتأكد من تكوين أفضل فريق، فريق يعمل بنفس الطريقة التي نعمل بها ويكون على مستوى التحدي والطموح. وبعد ذلك سنحسم الأمر. ثم نبدأ في وضع الخطط. يبدأ الأمر الآن."
إحياء قلب كرة القدم في الشمال
وقد أعرب راتكليف صراحةً عن رغبته في إنشاء ملعب يعكس الهيمنة التاريخية لمنطقة الشمال الغربي في هذه الرياضة. وهو يعتقد أن هذه المنطقة، التي فازت أنديتها بـ 10 ألقاب في دوري أبطال أوروبا مقارنة بلقبين فقط للندن، تستحق ملعبًا ذا أهمية وطنية لا يضطر المشجعين إلى السفر جنوبًا لحضور الأحداث الكبرى.
"في رأيي، هناك أسباب وجيهة جدًا لإنشاء ملعب في الشمال، يخدم الجزء الشمالي من البلاد في مجال كرة القدم"، كما صرح راتكليف سابقًا. "إذا نظرت إلى عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الشمال الغربي، فهي 10 ألقاب. بينما فازت لندن بلقبين فقط. ومع ذلك، يتعين على كل شخص من الشمال السفر إلى لندن لمشاهدة مباراة كرة قدم كبيرة. وينبغي أن يكون هناك ملعب كبير في الشمال، في رأيي".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العليا لمانشستر يونايتد العمل على إنشاء ملعب أحلامها، سيواصل رجال مايكل كاريك على أرض الملعب الكفاح للحفاظ على مركزهم في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل «الشياطين الحمر» حالياً المركز الثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وستكون المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد ضد بورنموث يوم الجمعة.
