فوفقًا لما أوردته صحيفة «روهر ناخريشتن»، فإن «مستقبل» يان كوتوس «غير مؤكد» - وذلك على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2029. وبعد موسم ثانٍ متقلب للغاية، من المرجح، وفقًا لصحيفة «روهر ناخريشتن»، أن يفكر كل من اللاعب والنادي في مدى جدوى استمرار التعاون بينهما.
"مستقبل مجهول!" نجم بوروسيا دورتموند الذي يتعرض لانتقادات متكررة قد يتحول نهائياً إلى فشل ذريع هذا الصيف
صحيح أن كوتو قد أحرز بعض التقدم مقارنة بموسمه الأول الكارثي مع الفريق الأصفر والأسود، كما زاد وقت لعبه بشكل ملحوظ بنسبة تقارب 53 في المائة، إلا أنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن منافسه جوليان رايرسون، لأنه ضعيف دفاعيًا ولا يتمتع بالقدرة الكافية على فرض نفسه هجوميًا.
ومع ذلك، أكد نيكو كوفاتش أن كوتو يسير على الطريق الصحيح. "أنا راضٍ جدًا عن تطوره. لقد حصل يان على وقت لعب أكثر بكثير هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي"، قال مدرب بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها رايرسون في الموسم الحالي: "يقدم جوليان أداءً رائعًا، ويبلي بلاءً حسناً في الهجوم. لقد قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. لذلك، فإن الأمر مؤلم بالنسبة ليان، لكنه أسعد بالنسبة لي أن يكون لدي لاعبان جيدان في الجانب الأيمن."
رحيل كوتو عن بوروسيا دورتموند: خسارة مالية ضخمة في سوق الانتقالات أمر لا مفر منه
وإذا انفصل الطرفان فعليًا في الصيف، فإن خسارة مالية ضخمة في صفقة انتقال كوتو ستكون أمرًا لا مفر منه بالنسبة لـ BVB. بسبب شرط شراء مشكوك فيه للغاية بقيمة 20 مليون يورو، والذي تم تفعيله في حالة كوتو بعد سبع مباريات رسمية وثلاث مشاركات في التشكيلة الأساسية، دفع بوروسيا دورتموند مقابل اللاعب البرازيلي الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب بلاده في مانشستر سيتي مبلغاً لن يقدمه أي نادٍ آخر نظراً لأدائه في دورتموند.
منذ عدة أسابيع، أصبح كوتو مرة أخرى خارج التشكيلة بشكل شبه كامل تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش. ولأن رايرسون كان موقوفاً بسبب بطاقة صفراء في المباراة الكبرى ضد بايرن ميونيخ (2-3)، شارك كوتو في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية والأخيرة حتى الآن في النصف الثاني من الموسم. وقد قدم أداءً قوياً للغاية في مواجهة لويس دياز (تقييم 3.5)، لكنه لم يشارك سوى في 33 دقيقة فقط في الدوري الألماني منذ ذلك الحين.
جلس على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة في كل من مباراتي هامبورغ وشتوتغارت، واضطر إلى التغيب عن المباراة التي خسرها الفريق 0-1 في نهاية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل عضلية. سجل كوتو حتى الآن هدفين وصنع هدفاً واحداً في 25 مباراة رسمية.
يان كوتو: بيانات الأداء والإحصائيات
الفريق المباريات الأهداف تمريرات حاسمة دقائق اللعب نادي جيرونا 95 5 17 5.930 بوروسيا دورتموند 60 2 5 2.888 SC براغا 42 1 4 2.930