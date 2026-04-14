"مستقبل مجهول!" نجم بوروسيا دورتموند الذي يتعرض لانتقادات متكررة قد يتحول نهائياً إلى فشل ذريع هذا الصيف

صحيح أن كوتو قد أحرز بعض التقدم مقارنة بموسمه الأول الكارثي مع الفريق الأصفر والأسود، كما زاد وقت لعبه بشكل ملحوظ بنسبة تقارب 53 في المائة، إلا أنه لا يزال بعيدًا كل البعد عن منافسه جوليان رايرسون، لأنه ضعيف دفاعيًا ولا يتمتع بالقدرة الكافية على فرض نفسه هجوميًا.

ومع ذلك، أكد نيكو كوفاتش أن كوتو يسير على الطريق الصحيح. "أنا راضٍ جدًا عن تطوره. لقد حصل يان على وقت لعب أكثر بكثير هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي"، قال مدرب بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها رايرسون في الموسم الحالي: "يقدم جوليان أداءً رائعًا، ويبلي بلاءً حسناً في الهجوم. لقد قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة. لذلك، فإن الأمر مؤلم بالنسبة ليان، لكنه أسعد بالنسبة لي أن يكون لدي لاعبان جيدان في الجانب الأيمن."