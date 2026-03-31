مستقبل ماركوس راشفورد أصبح موضع شك بعد أن اضطرت برشلونة إلى إعادة النظر في صفقة الانتقال النهائي
الواقع المالي يضرب بقوة في كامب نو
واجهت مساعي برشلونة لتثبيت انتقال راشفورد عقبة كبيرة، حيث أفادت التقارير بأن النادي قد علق العملية برمتها. ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا تمكن من ترسيخ مكانه كلاعب أساسي في تشكيلة هانسي فليك، إلا أن الواقع القاسي للوضع المالي للنادي أجبره على تأجيل أي انتقال نهائي. ووفقاً لصحيفة SPORT، أعاد العملاق الكتالوني تقييم جدوى الصفقة. وعلى الرغم من وجود إطار عمل للصفقة في السابق، قرر القسم الرياضي تعليق الصفقة بدلاً من المخاطرة بمزيد من عدم الاستقرار المالي.
عقبة سقف الرواتب
المشكلة الأساسية التي تواجه برشلونة ليست خيار الشراء البالغ 30 مليون يورو الذي تم الاتفاق عليه مع مانشستر يونايتد، والذي يُعتبر متواضعًا نسبيًا بالنسبة للاعب بمثل مكانته. بل إن العقبة الأكبر لا تزال تتمثل في المطالب المالية الكبيرة التي يطرحها راشفورد. كان النادي قد بحث في البداية عن حل مبتكر للتحايل على اللوائح الصارمة للرا ليغا، حيث خطط لعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030 لتوزيع التكلفة. ومع ذلك، حتى مع استعداد اللاعب الدولي الإنجليزي لتعديل راتبه، لا يزال من الصعب تسجيل هذه الأرقام في ظل القيود المالية الحالية.
تحول في فلسفة التوظيف
وبعيدًا عن العقبات المالية المباشرة، يبدو أن هناك تحولًا ملحوظًا في استراتيجية التعاقدات العامة لبرشلونة. وتشير صحيفة «سبورت» أيضًا إلى أن الإدارة تميل بشكل متزايد نحو التعاقد مع مواهب شابة توفر تأثيرًا فوريًا وقيمة إعادة بيع على المدى الطويل. وقد يؤدي تخصيص جزء كبير من الميزانية المتبقية للاعب يبلغ من العمر 28 عامًا ويتقاضى راتبًا مرتفعًا إلى إجبار النادي على الدخول في تنازلات صعبة.
الغموض يخيم على مهاجم مانشستر يونايتد
لعدة أشهر، بدا الأمر وكأنه أمر مفروغ منه أن ينجز راشفورد انتقاله النهائي إلى إسبانيا. ومع ذلك، فإن توقف المفاوضات يشير إلى أن النادي يبقي خياراته مفتوحة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الحاسمة.
ونظراً لأن الإدارة الرياضية تعطي الأولوية لإعادة بناء الفريق على المدى الطويل، يجد راشفورد نفسه في موقف حرج. وما لم يحدث تحسن كبير في المرونة المالية لبرشلونة، فقد يضطر المهاجم إلى التفكير في خيارات أخرى، حيث يقال إن مانشستر يونايتد يتطلع إلى بيعه بشكل نهائي هذا الصيف.