مستقبل كارنيسيكي: أتالانتا تحافظ عليه، لكن يوفنتوس تطرق الباب

يُعد الحارس ماركو كارنيسيكي، الذي برز في صفوف فريق «بريمافيرا» التابع لنادي أتالانتا، أحد الركائز الأساسية لفريق «نيرازوري» بقيادة بالادينو. كان تطوره واضحاً على مر السنين، لدرجة أنه استحق أولاً أن يكون الحارس الأساسي، ثم تم استدعاؤه بشكل دائم للمنتخب الإيطالي الأول، وهو الذي كان قائداً لمنتخب إيطاليا تحت 21 عاماً. كارنيسيكي هو في الواقع قائد، حتى في غرفة الملابس، وقد هز الفريق مراراً وتكراراً هذا الموسم عندما كان يواجه صعوبات. في موسم 2025/2026، خاض حتى الآن 42 مباراة دون أن يستقبل أي هدف في 15 مباراة: 47 هدفاً استقبلها في جميع المسابقات. بشكل عام، مع أتالانتا، خاض 118 مباراة استقبلفيها 138 هدفاً وحافظ على شباكه نظيفة في 37 مباراة.