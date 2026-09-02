فيديو | "ليس قائدًا وعليه الرحيل" .. نقاش محتدم حول مصير سالم الدوسري بعد ثلاثية الهلال في شباك الأهلي

أثار مستقبل سالم الدوسري مع الهلال حالة من الجدل، تزامنًا مع الصفقات القوية التي أبرمها الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026/2027.

الهلال تخلى عن البرازيلي مالكوم وداروين نونيز وكريم بنزيما، وفي الجهة المقابلة تعاقد مع الثلاثي جابرييل مارتينيلي وكريسنسيو سامرفيل وأولي واتكينز لدعم الخط الأمامي للمدرب سيموني إنزاجي.

وهو الأمر الذي أثار بعض التكهنات حول مصير الدوسري من المشاركة كأساسي بعد عودته من إصابته الحالية، بسبب المبالغ الضخمة التي أنفقها الهلال بخط هجومه، خاصة بعد تألق أولي واتكينز وسامرفيل في انتصار الزعيم في الكلاسيكو على الأهلي بثلاثية نظيفة، وتسجيلهما في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس، الثلاثاء، من مؤجلات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي.



