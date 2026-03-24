Goal.com
مباشر
grafica dybala milan delusione 2025 2026 CMGetty Images
Emanuele Tramacere

ترجمه

مستقبل ديبالا: وكيل أعماله أنتون موجود في إيطاليا، لكن ليس للقاء روما. عرضان للرحيل مجانًا

تصدعت قصة الحب بين باولو ديبالا وروما بشكل مفاجئ خلال هذا الموسم المضطرب للغاية. بالنسبة لجيان بييرو غاسبيريني، ظل «الجويا» دائمًا اللاعب الأكثر موهبة في تشكيلة الجيالوروسي، لكنه في نهاية المطاف لم يتمكن من إشراكه سوى في حوالي 50٪ من المباريات التي خاضها الفريق خلال هذا الموسم الطويل.


الأسباب هي جسدية بحتة، وهي نفسها التي دفعت النادي حتى الآن إلى عدم التفكير مطلقًا في تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026. لكن في الساعات الأخيرة، تصدرت الأخبار أخبار وجود خورخي أنتون، وكيل دي بالا التاريخي، في المدينة.


  • أنتون موجود في روما

    وصل خورخي أنتون، الوكيل المخضرم الذي لطالما رافق خيارات باولو ديبالا (والذي يضطر في إيطاليا إلى العمل بالاعتماد على وكلاء آخرين نظراً لعدم حصوله على ترخيص لممارسة عمله في بلدنا)، رسمياً إلى المدينة. ووفقاً لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت"، قام رجل الأعمال بزيارة عائلة ديبالا-ساباتيني على الفور، وذلك بشكل أساسي للتعرف على الطفلة جيا، ابنة الزوجين التي ولدت قبل 22 يوماً فقط.

  • ليس لمواجهة روما

    هذه الزيارة هي زيارة مجاملة لموكله منذ زمن طويل، ولا يوجد أي لقاء مقرر مع نادي «الجيالورو» لمناقشة مستقبل لن يكون في تريغوريا بعد الآن — وهو أمر لم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي عنه — وربما لن يكون في إيطاليا أيضًا.

  • من الصفر، اقتراحان رائعان

    على مكتب وكيل ديبالا وعلى طاولة «الجويا» توجد بالفعل عرضان مثيران للاهتمام. الأول، المعروف الآن، هو الذي من شأنه أن يقود الثنائي إلى الانتقال إلى الأرجنتين للانضمام إلى مشروع بوكا جونيورز الفني وصديقه لياندرو باريديس، الذي حاول «إعادته إلى الوطن» في يناير الماضي دون أن ينجح في ذلك. أما العرض الثاني فيأتي من تركيا، حيث ينظر نادي كبير مثل غالطة سراي، في حال فوزه بالبطولة وتأهله المباشر إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، إلى تقديم عقد لمدة ثلاث سنوات بمبالغ مالية أكثر جاذبية بكثير من تلك التي سيحصل عليها في الأرجنتين.