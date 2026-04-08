مستقبل جوزيه مورينيو «ليس مشكلة» بالنسبة لـ«بنفيكا»، حيث يؤكد الرئيس والمدرب أنه «المسؤول» عن اتخاذ القرار

على الرغم من الصمود الجماعي خارج الملعب، يواجه بنفيكا صعوبات على الصعيد المحلي. ويحتل النادي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة. ويتأخر عن المتصدر بورتو بسبع نقاط، ويبتعد بنقطتين عن سبورتينغ لشبونة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة. اعترف المدرب بأن أهداف الفريق في الفوز بالبطولات قد تغيرت بشكل كبير. وفي معرض حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح قائلاً: "على الصعيد الرياضي، الهدف القابل للتحقيق هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على النتائج الأخرى. نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فإننا لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. سيتعين على سبورتنج أن يخسر نقطتين أخريين. لا يزال ذلك ممكناً، وقد يتعادل سبورتنج حتى. حسناً، لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال أو يرفع من شأن مسيرة أي منا".