مستقبل جوزيه مورينيو «ليس مشكلة» بالنسبة لـ«بنفيكا»، حيث يؤكد الرئيس والمدرب أنه «المسؤول» عن اتخاذ القرار
الرئيس يوضح الوضع المتعلق بالعقود
نفى نادي بنفيكا بشكل قاطع أن يكون مدربه الحالي على وشك الرحيل. فقد تعرض المدرب المخضرم، الذي يتمتع بسجل حافل بالإنجازات يتضمن ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي وفوزين بدوري أبطال أوروبا، لانتقادات حول مستقبله بعد التعادل المحبط 1-1 أمام كاسا بيا، الذي ترك فريقه في المركز الثالث، على الرغم من أنه لم يهزم في الدوري هذا الموسم. وفي حديثه بعد لقاء مع البرلمان، نفى رئيس النادي روي كوستا هذه الشائعات تمامًا. وقال كوستا: "لدى جوزيه مورينيو عقد لمدة عام آخر، وهذا الأمر ليس موضع نقاش في الوقت الحالي." كما سلط الضوء على الوحدة الداخلية القوية، مضيفًا: "نحن متناغمون."
المدير يؤكد استقلاليته المهنية
تفاقمت الضجة المحيطة بمورينيو بسبب تقارير تشير إلى أن وكيل أعماله، خورخي مينديز، نصحه بالاستقالة. ومع ذلك، استغل المدرب السابق لريال مدريد وتشيلسي مؤتمراً صحفياً عقده مؤخراً لينفي شخصياً هذه المزاعم. وأوضح المدرب البالغ من العمر 63 عاماً، والذي أشرف على 39 مباراة خلال فترة عمله الحالية - محققاً 23 فوزاً وثمانية تعادلات - بشكل لا لبس فيه أنه هو من يقرر مسار حياته المهنية. وقال: "إذا حدث شيء ما خلال المباراة، فأنا لا أعلم. لم يحدث شيء قبل المباراة. خورخي مينديز هو وكيل أعمالي، لكنني المسؤول عن قراراتي. وقراري هو أنني أرغب في الاستمرار مع بنفيكا".
آمال «الإيجلز» في الفوز باللقب تتلاشى
على الرغم من الصمود الجماعي خارج الملعب، يواجه بنفيكا صعوبات على الصعيد المحلي. ويحتل النادي حالياً المركز الثالث في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 66 نقطة بعد 28 مباراة. ويتأخر عن المتصدر بورتو بسبع نقاط، ويبتعد بنقطتين عن سبورتينغ لشبونة، الذي يمتلك مباراة مؤجلة حاسمة. اعترف المدرب بأن أهداف الفريق في الفوز بالبطولات قد تغيرت بشكل كبير. وفي معرض حديثه عن ترتيب الدوري، أوضح قائلاً: "على الصعيد الرياضي، الهدف القابل للتحقيق هو إنهاء الموسم في المركز الثاني، اعتماداً على النتائج الأخرى. نحن لا نعتمد على أنفسنا. حتى لو فزنا بجميع المباريات، فإننا لا نعتمد على أنفسنا وحدنا. سيتعين على سبورتنج أن يخسر نقطتين أخريين. لا يزال ذلك ممكناً، وقد يتعادل سبورتنج حتى. حسناً، لم نخسر [أمام كاسا بيا]، لكنني لا أعتقد أن تعادلاً كهذا يرفع من شأن بنفيكا بأي شكل من الأشكال أو يرفع من شأن مسيرة أي منا".
تقييمات الفريق والتطلعات المستقبلية
مع استمرار عقده حتى يونيو 2027، يتعين على مورينيو الآن إعادة بناء الفريق. يستضيف بنفيكا فريق ناسيونال في 12 أبريل، قبل المواجهة الحاسمة ضد سبورتينغ في 19 أبريل، والتي قد تحدد مصير طموحات الفريق في احتلال المركز الثاني. وسيستغل المدرب هذه المباريات الست الأخيرة في الدوري لتقييم اللاعبين الذين يتناسبون مع رؤيته على المدى الطويل.