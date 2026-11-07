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Georgios Donis Firas Al-Buraikan Saudi Arabia Getty
محمود خالد

سبب "مفاجئ" لاستبعاد سالم الدوسري .. حقيقة رحيل دونيس عن المنتخب السعودي بعد تأجيل كأس آسيا!

جيورجوس دونيس
سالم الدوسري
السعودية
كأس آسيا

كواليس مستقبل دونيس وخطة ذكية من الاتحاد السعودي..

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13 نوفمبر 2026

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

أصبح مستقبل جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، مثار جدل، خاصة بعد قرار تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، من يناير إلى ديسمبر، من العام المُقبل، والذي يأتي بعد انتهاء عقد المدرب اليوناني مع اتحاد القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد استقر على تأجيل كأس آسيا، لتقام في الفترة بين 23 ديسمبر 2027، و21 يناير 2028، بعد موافقة اللجنة المنظمة للبطولة، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي، في ظل الظروف الراهنة والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما قد يترتب عليها من اعتبارات تتعلق بترتيبات السفر والجوانب اللوجستية.

  • هل يرحل دونيس عن تدريب الأخضر؟

    وفي هذا السياق، أكد الإعلامي نايف الثقيل، عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، أن تواجد دونيس في اليونان، خلال الفترة الماضية، كان لظروف عائلية، ولا علاقة له بأي مؤشرات حول رحيله عن المنتخب السعودي في الوقت الحالي، مبينًا أن دونيس سيتوجه مباشرة إلى الدوحة، ليلتقي بلاعبي الأخضر هناك، فيما تتوجه آخر دفعة للمنتخب، الأحد، تمهيدًا لبدء معسكر قطر، خلال فترة التوقف الدولي.

    ونوّه الثقيل بأن الشائعات حول تغيير دونيس، ظهرت مباشرة بعد تأجيل كأس آسيا، خاصة بعدما انهال الوكلاء بالعروض لاتحاد القدم، بشأن أسماء لخلافة اليوناني، مؤكدًا أنه وفق ما ذكرته مصادر متعددة، وبعضهم أصحاب قرار، بأن هذا الأمر لم يتم مناقشته نهائيًا، وسيظل دونيس مدربًا للأخضر حتى نهاية عقده في يوليو 2027.

    يّذكر أن جورجيوس دونيس، تولى تدريب المنتخب السعودي، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، فيما قاد المنتخب لحصد أولى بطولاته منذ عام 2004، حيث توج بلقب كأس الخليج العربي "خليجي 27"، بعد فوز مثير على الإمارات بثنائية في المباراة النهائية.

  • برنامج المنتخب السعودي

    وبحسب البرنامج المعدّ للمنتخب السعودي، فإنه سيقيم معسكرًا بالدوحة، وسيخوض مباراتين وديتين على ملعب جاسم بن حمد؛ الأولى أمام كوريا الجنوبية في 13 نوفمبر، والثانية ضد أوزبكستان في السابع عشر من الشهر الحالي.

    وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إلغاء معسكر الأخضر في ديسمبر المُقبل، والذي كان مقررًا للاستعداد لكأس آسيا، قبل تأجيل البطولة، فيما يخوض المنتخب معسكرًا آخر في مارس، ومن ثمّ سيشارك في بطولة كأس الكونكاكاف، قبل انتهاء عقد جورجيوس دونيس.

  • خطة ذكية من اتحاد الكرة

    وأضاف الثقيل أن دونيس سلّم تقريرًا من 30 صفحة، إلى مات كروكر، المدير التنفيذي لكرة القدم بالاتحاد، يتضمن الأهداف والمؤشرات، وكيفية استدعاء اللاعبين والتحسن الفني لهم، وخطة الإعداد للمنتخب في المرحلة المُقبلة، ما بين معسكر مارس، وحتى بطولة الكونكاكاف، فيما وضع كروكر بعض التعديلات على الخطة، قبل رفعها إلى الاتحاد السعودي، والذي اعتمدها بالأمس.

    ونوّه الثقيل بأن مستقبل دونيس سيكون مرهونًا بتنفيذ هذه الخطة، فإذا تمكن جورجيوس من تنفيذ وعوده، سيتم تمديد عقده لكأس آسيا، وإذا أخفق، سيتم النظر بشأن استمراره من عدمه.

    وفي هذا السياق، أشار الثقيل إلى خطة مبتكرة من قِبل المجلس الحالي للاتحاد السعودي، بقيادة بدر الرزيزاء، تتضمن وضع قائمة للطوارئ، تضم أسماء 3 مدربين متاحين، لأي ظرف، تحسبًا لتغيير المدرب أو أعضاء آخرين في الجهاز الفني، ويتم تحديث القائمة بشكل ربع سنوي، مع مراعاة أي تغييرات، كأن يرتبط مدرب مرشح بمنتخب آخر.

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  • Salem Al-Dawsari Saudi Arabia 2026Getty Images

    مفاجأة سالم الدوسري

    وفي سياق متصل، فجّر الثقيل مفاجأة بشأن استبعاد سالم الدوسري، قائد الهلال، من قائمة المنتخب السعودي في فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن الدوسري لم يُستبعد بسبب الإصابة، وإنما لعدم مطابقته لمعايير دونيس في الاستدعاء، كما أنه تم استبعاده من القائمة الأولية التي كانت ستشارك في كأس آسيا 2027، قبل إعلان التأجيل.

    وأضاف أن دونيس وضع أربعة معايير أساسية في استدعاء اللاعبين للمنتخب؛ على رأس المعايير دقائق اللعب، ثم الجاهزية الفنية، ثم الحاجة الفنية، ثم الإصابات، الأمر الذي دفع المدرب لطلب استدعاء همام الهمامي، لمواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي في معسكر الدوحة، رغم عدم استدعائه في قائمة الأخضر.

    وكان دونيس قد اختار قائمة الأخضر لمعسكر الدوحة على النحو التالي..

    حراسة المرمى: محمد العويس، حامد يوسف، عبد القدوس عطية.

    الدفاع: عبد الإله العمري، سلطان تنكر، عبد الله الخطيب، حسان تمبكتي، علي لاجامي، نواف بوشل، محمد محزري، سعود عبد الحميد، محمد أبو الشامات، متعب الحربي، فارس عابدي.

    الوسط: معصب الجوير، مختار علي، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، عبد الملك العييري، سلطان مندش، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، تركي العمار.

    الهجوم: مروان الصحفي، محمد الكويكبي، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، عبد الله آل سالم.

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كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية