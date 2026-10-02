مستقبل جواو فيليكس يشتعل: بند "التمديد التلقائي" لا يعني شيئًا أمام واقع النصر.. وفتح أبواب برشلونة ليس بهذه السهولة!

أخيرًا.. لابد أن نتطرق إلى رغبة النجم البرتغالي جواو فيليكس، في العودة إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، في الساعات الماضية.
الصحيفة أكدت أن جورج مينديش، وكيل أعمال فيليكس، نقل رغبة اللاعب إلى الإدارة البرشلونية برئاسة جوان لابورتا، وأن الأخير مرحب بالأمر كثيرًا؛ لسببين هما:
* أولًا: فيليكس فرصة سوق مهمة؛ خاصة إذا انضم إلى برشلونة مجانًا، بعد نهاية عقده مع النصر في 30 يونيو 2027.
* ثانيًا: فيليكس استعاد أفضل مستوياته؛ وتحديدًا منذ انضمامه إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، صيف عام 2025.
لكن رغم ذلك عزيزي القارئ؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا للغاية، وهو: "هل فيليكس لديه مكان في فريق المدير الفني الألماني هانزي فليك؟!".
نحن لا نعرف ماذا سيحدث من اليوم وحتى صيف 2027؛ لكن مبدئيًا من الممكن الإجابة على هذا السؤال، في الآتي:
- 1/ فيليكس لن يخدم برشلونة كـ"جناح"، أو حتى في مركز المهاجم.
- 2/ فيليكس قد لا يستطيع تلبية شروط فليك، في عملية الضغط المستمر.
لذا مبدئيًا.. فليك قد يجد أن فريق برشلونة الحالي لا يُناسب فيليكس، حتى في ظل ترحيب لابورتا والإدارة؛ إلا إذا قام النجم البرتغالي ببعض أدوار الإسباني داني أولمو، على سبيل المثال.
بمعنى.. فيليكس يلعب تحت رأس الحربة - كما يفعل مع النصر -؛ حيث يتم استخدامه في المباريات التي تحتاج إلى ذلك اللاعب الذي يتحرك بين الخطوط، ويراوغ في المساحات الضيقة.
وفليك "يناوب" بين أولمو والإسباني الآخر فيرمين لوبيز، في مركز تحت رأس الحربة؛ حيث يختلف الثنائي في أسلوب اللعب أساسًا، بحيث يستخدم كل منهما حسب الخصم نفسه.
وبالتالي.. حتى في هذا المركز، ليس لفيليكس مكانٌ مضمون في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ إلا إذا رحل أولمو بشكلٍ مفاجئ مثلًا، وجاء هو بشكلٍ مجاني.