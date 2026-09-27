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Donny Afroni
ترجمه

مستشهدًا بما حدث مع رودري .. مدرب النرويج يفسر استبعاد هالاند من مواجهة الإعلام

إرلينج هالاند
النرويج
ستال سولباكين
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

هالاند تألق في لقاء الدنمارك الأخير

تدخل مدرب منتخب النرويج ستاله سولباكن ليحمي إرلينغ هالاند من دائرة الأضواء عقب تقارير أفادت بأن مانشستر سيتي أُدين بارتكاب 114 مخالفة مالية.

وكان المهاجم الهدّاف قد انسحب في اللحظات الأخيرة من مؤتمر صحفي كان مقرراً عقده، في ظل استمرار تداعيات تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز في تصدّر عناوين الصحف.

  • رسم أوجه التشابه مع الظهور الإعلامي لرودري

    هيمن مانشستر سيتي على دائرة الأخبار عقب تقارير أفادت بأنه أُدين بارتكاب 114 مخالفة للوائح المالية. وكان هالاند، الذي كان مقرراً في الأصل أن يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال فترة التوقف الدولي، غائباً بشكل ملحوظ عن أحدث المهام الصحفية في الوقت الذي تستعد فيه النرويج لمبارياتها المقبلة في دوري الأمم.

    وتسلّط إشارة سولباكن إلى رودري الضوء على الموقف الصعب الذي وُضع فيه لاعبو سيتي خلال هذه النافذة الدولية، بعدما وجد لاعب الوسط الإسباني نفسه مدافعاً عن نزاهة النادي. وخشية تعرّض هالاند لاستجواب مماثل، قرّر سولباكن أن الصمت هو أفضل سياسة للحفاظ على إيقاع المهاجم التهديفي مع المنتخب الوطني. وأوضح المدرب قائلاً: «هذا بالطبع لأننا نريد التركيز ومنحه أفضل الظروف الممكنة كي يركّز على المباراة. جميعكم تعرفون ما كان الموضوع المطروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولا علاقة له بدوري الأمم وبما سنقوم به. وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده رودري أمس مثالاً جيداً على ذلك».

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    سولباكن يمنح الأولوية للتركيز على مهاجمه النجم

    يُعدّ إبعاد هالاند تكتيكيًا عن غرفة المؤتمرات الصحفية محاولة واضحة من الاتحاد النرويجي لكرة القدم لحماية نجمه الأبرز. ويرى سولباكن أن المسؤولية الأساسية للمهاجم خلال فترة التوقف الدولي يجب أن تتمثل في هز الشباك بدلًا من التصرف كمتحدث باسم القرارات الإدارية لناديه. وكان المدرب حازمًا في أن التشويش الناجم عن تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لا ينبغي أن يتسرب إلى معسكر المنتخب الوطني، حيث تبقى الرهانات مرتفعة فيما يخص تقدّم النرويج التنافسي في أوروبا.

    وأشار سولباكن قائلًا: "لذلك، أعتقد أنه من المناسب أن يركّز على ما ينبغي عليه فعله، وهو تسجيل الأهداف للنرويج. وأعتقد أننا جميعًا نتفق على أن هذا هو الأمر الأكثر أهمية".

  • خطورة المعركة القانونية لمانشستر سيتي

    ينبع هذا الوضع من تحقيق طويل في الشؤون المالية لمانشستر سيتي بين عامي 2009 و2018. وبينما نفى النادي باستمرار جميع الاتهامات، تشير أحدث التقارير الصادرة عن ذا أثلتيك إلى أنه أُدين بمعظم التهم تقريبًا، بما في ذلك تقديم معلومات مالية غير دقيقة وعدم التعاون.

    واعترف سولباكن بأنه لم يُجرِ بعد نقاشًا محددًا مع هالاند بشأن الحكم، لكنه عبّر عن ثقته الكاملة في الصلابة الذهنية للاعب.

    وقال معلقًا عندما سُئل عمّا إذا كانت الأنباء ستؤثر على أداء المهاجم: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يُرام".

    أما بخصوص التفاصيل القانونية للقضية، فقد فضّل البقاء بعيدًا عن الجدل، مضيفًا: "يمكنني أن أشير إلى رئيس الوزراء الإنجليزي الذي قال إن على الجميع أن يأخذوا الأمور بشيء من الهدوء خلال الأيام القليلة المقبلة. أنا أؤيد ذلك، وليس لديّ ما أقوله أكثر من ذلك. كما أنه ليس لديّ أساس لقول أي شيء بشأنه، لأنني أعرف بالضبط بقدر ما تعرفون أنتم أو بقدر قلّة ما تعرفون".

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    زملاؤه في الفريق يتدخلون لملء الفراغ

    ومع غياب هالاند عن المنصة، كُلِّف ثنائي بنفيكا فريدريك أورسنيس وأندرياس شيلديروب بمواجهة الصحافة. ولم يبدُ أنّ تغيير الخطط قد أربك الفريق، إذ أشار أورسنيس قائلاً: "وصلتنا هذه الرسالة أمس، وكان الأمر على ما يرام تمامًا".

    وعلى الرغم من الضجيج المحيط بنجمهم زميلهم، يحاول بقية أفراد منتخب النرويج البقاء بمنأى عن أزمة مانشستر سيتي بينما يستعدون لمواجهة رفيعة المستوى أمام البرتغال.

    وعندما سُئل عمّا إذا كانت قضية سيتي تُناقَش خلف الأبواب المغلقة، أشار أورسنيس إلى أنّ اللاعبين لم يكونوا منشغلين بشكل مفرط بتفاصيل الاتهامات المالية.

    واعترف قائلاً: "لم أقرأ الكثير منذ أمس، لذا لا أعرف ما الجديد في هذا الشأن. لكنه يُذكَر قليلاً ويُتحدَّث عنه قليلاً، إلا أنّ من الصعب أن نربط أنفسنا به".

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