وفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، يشعر عدد متزايد من لاعبي ريال مدريد بالإحباط من تصرفات المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا.
مستاء ويُبعد نفسه عن الفريق.. عُزلة مبابي في ريال مدريد تزداد ونجوم الملكي محبطين من تصرفاته!
تشير التقارير إلى أن مبابي أظهر مؤخرًا موقفًا "أنانيًا" للغاية داخل الملعب وخارجه، وهو سلوك قوبل برفض شديد داخل النادي. كما أن ما يُنظر إليه على أنه وفرة من الامتيازات التي يتمتع بها يثير الاستياء.
ويُزعم أنه أظهر عدم احترام لأحد أعضاء الطاقم الفني أثناء التدريب، وتأخر 40 دقيقة عن موعد غداء الفريق، ولم يتعرض لأي عقوبة في كلتا الحالتين.
ونتيجة لذلك، أصبح مبابي معزولاً بشكل متزايد داخل الفريق، ولا يحافظ على علاقات وثيقة إلا مع زملائه الفرنسيين — فيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا.
هل يتعمد كيليان مبابي إبعاد نفسه عن ريال مدريد؟
أفادت وسائل إعلام إسبانية أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، خلال مباراة التعادل 1-1 مع ريال بيتيس، قد تكون ذريعة مناسبة لابتعاده عن ريال مدريد.
وأفادت المصادر أن المهاجم "سئم" من النادي ويريد الابتعاد عن غرفة الملابس والطاقم الفني. وأشارت التقارير إلى صدامات متكررة مع جود بيلينجهام، فضلاً عن علاقة متوترة مع المدرب ألفارو أربيلوا، نابعة من استياء مبابي من تفضيل الفريق لفينيسوس جونيور. وقد تم توثيق العلاقة المتوترة بين الاثنين بشكل جيد.
يقال إن فينيسيوس يشعر بتقدير أكبر بكثير تحت قيادة أربيلوا، لكن رحيل المدرب يبدو مؤكدًا بعد موسم من المرجح أن ينتهي دون ألقاب. ويجري بالفعل البحث عن خليفة له خلف الكواليس، وهي خطوة من شأنها أن ترضي مبابي.