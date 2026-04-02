"مزعج" - برشلونة غاضب بشدة من إصابة رافينيا أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي، والرئيس جوان لابورتا ينتقد الجدول الزمني
لابورتا ينتقد جدول مباريات الفيفا
لم يتردد رئيس النادي في إبداء رأيه بشأن جدول المباريات الدولية، معرباً عن إحباطه الشديد بعد عودة رافينها من معسكر المنتخب البرازيلي وهو يعاني من إصابة خطيرة. وفي حديثه إلى قناة «مون إسبورت»، أوضح رئيس برشلونة أن النادي يشعر بخيبة أمل من طريقة إدارة الفيفا للتقويم الكروي العالمي.
وقال لابورتا: "إصابة رافينها أمر مؤسف. يجب أن نطلب من الفيفا وضع جدول دولي يأخذ في الاعتبار المسابقات التي تشارك فيها الأندية الكبرى". "إنها مباراة ودية، وأحد أفضل لاعبينا يتعرض لإصابة. بالطبع هذا أمر مزعج. لا يمكنك لوم اللاعبين، فهم محترفون ويبذلون قصارى جهدهم من أجل بلدهم. المشكلة هي الجدول المزدحم، في وقت الموسم الذي نلعب فيه من أجل كل شيء. هذا أمر مثير للغضب!"
ضربة قوية لدوري أبطال أوروبا
يُعد توقيت الإصابة كابوساً للمدرب هانسي فليك، حيث أكد الجهاز الطبي للنادي أن المدة المتوقعة للشفاء تبلغ خمسة أسابيع. ويؤدي هذا التشخيص فعلياً إلى استبعاد لاعب ليدز يونايتد السابق من مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى عدة مباريات حاسمة في الدوري الإسباني. ويقدم رافينها أفضل أداء في مسيرته هذا الموسم، حيث سجل 19 هدفاً وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 31 مباراة. إن خسارة لاعب بهذه الإنتاجية في الوقت الذي يقاتل فيه البلوغرانا للحفاظ على صدارتهم للجدول والتقدم في البطولة الأوروبية، يمثل انتكاسة يعتقد لابورتا أنه كان من الممكن تجنبها لو تم توفير حماية أفضل للاعبين.
شكوى رسمية والتعويض
في ظل خسارة أحد أهم لاعبيه، يُقال إن برشلونة يستعد لاتخاذ إجراءات رسمية للتعبير عن استيائه. وتشير التقارير إلى أن البلوغرانا يعتزمون تقديم شكوى رسمية إلى الفيفا لمعالجة الوضع، لا سيما وأن الإصابة وقعت في مباراة غير تنافسية عقب رحلة طويلة إلى الولايات المتحدة. ورغم أن النادي قد يكون مؤهلاً للحصول على تعويض مالي من خلال برنامج حماية الأندية التابع للفيفا، نظراً لأن اللاعب سيغيب عن الملاعب لأكثر من 28 يوماً، إلا أن المبلغ المتوقع الذي يبلغ حوالي 144 ألف يورو يُعتبر ضئيلاً.
فليك مضطر لإيجاد حلول
مع غياب رافينها حتى أوائل مايو على الأقل، يقع العبء الآن على عاتق فليك لإعادة تنظيم خياراته الهجومية. فقد اعتمد المدرب الألماني بشكل كبير على نشاط رافينها ودقته التهديفية، ويخلق غيابه فجوة كبيرة في الجناح يجب سدها على الفور. ويحتل برشلونة حاليًا صدارة سباق اللقب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، لكن هذه الميزة ستخضع للاختبار في غياب ثاني أفضل هدافي الفريق. بينما يستعد الفريق لجدول مباريات مزدحم في أبريل، فإن تداعيات فترة التوقف الدولية هذه تذكرنا بشكل صارخ بالخلاف المستمر بين الأندية الكبرى وتقويم كرة القدم الدولية.