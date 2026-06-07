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زهيرة عادل

مَن رفض دفع "رشاوى" وآخر أدار ظهره لظل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو .. أغرب حكايات المنتخبات مع "مزدوجي الجنسية" في كأس العالم 2026

فقرات ومقالات
كأس العالم
الجزائر
ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
بلجيكا
البرتغال
سويسرا
أستراليا
كندا
تيموتي وياه
جيريمي دوكو
رافائيل لياو
جيوفاني ريينا
بريل إيمبولو
أوير مابيل
لوكا زيدان
ألفونسو ديفيز
جمال موسيالا
كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي

مونديال "بلاد المهاجرين" يعيد فتح ملف معاناة اللاعبين في الصغر..

هل تعلم أن كأس العالم 2026 يشهد وجود 289 لاعبًا لن يمثلوا بلدهم الأم؟ .. نعم عدد هو الأكبر في تاريخ الحدث العالمي قياسًا على كونها النسخة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة.

هذه النسخة تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، ولأن الثنائي الأول يُعرف باسم "بلاد المهاجرين"، فهذا يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن اللاجئين ومزدوجي الجنسية، وكيف صار الصراع على نجوم الكرة بين البلد الأم وبلد النشأة على الجنسية الكروية.

لذا دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا بعض من أبرز وأغرب حكايات اللاعبين "مزدوجي الجنسية" في كأس العالم 2026..

  • Timothy Weah USA 2018Getty Images

    تيموثي وياه – أمريكا / ليبيريا

    "لن أعيش في جلباب أبي" .. شعار رفعه لاعب وسط يوفنتوس المعار من مارسيليا قبل سنوات، ما دفعه لاختيار تمثيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

    صاحب الـ26 عامًا هو نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه، ورغم قيمة والده في بلده سواء كلاعب كرة أو حتى كرئيس أسبق للبلاد إلا أن تيموثي رفض تمثيل ليبيريا، وفضل ارتداء قميص البلد الذي نشأ به.

    لعب تيموثي لمختلف منتخبات أمريكا السنية، حتى مثّل المنتخب الأول وهو ابن الـ18 عامًا في ظهوره الأول، ليخوض معه حتى الآن 51 مباراة في مختلف البطولات، محرزًا سبعة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين، منهم مشاركته في كأس العالم قطر 2022.

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  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    لوكا زيدان – الجزائر / فرنسا

    على غرار تيموثي وياه، فرغم أن زيدان الدين زيدان أسطورة فرنسية إلا أن نجله لوكا اختار تمثيل بلده الأم "الجزائر"..

    حارس مرمى غرناطة مثّل منتخبات فرنسا للفئات السنية بداية من تحت 16 وصولًا لتحت 20 عامًا، لكنه لم يلعب للمنتخب الأول للديوك قط.

    عدم استدعاء لوكا للمنتخب الأول لفرنسا ومن ثم عدم تمثيله لفت أنظار جمال بلماضي؛ المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري، الذي أقنع صاحب الـ28 عامًا بتغيير جنسيته الكروية، وإن كان استدعاؤه الأول جاء في عهد المدرب الحالي فلاديمير بيتكوفيتش في أكتوبر 2025، على إثر إقالة بلماضي.

    لكن الفضل في حبه للجزائر بحسب ما يروي لوكا يعود لجده في الأساس، قائلًا: "عندما أفكر في الجزائر أتذكر جدي، حيث زرع الثقافة الجزائرية في عائلتنا، لقد كان سعيدًا للغاية عندما علم بخبر تمثيلي لمحاربي الصحراء"، مؤكدًا أن خطي بدعم زيدان كذلك.

  • Jeremy DOKU Belgium 03262024(C)Getty Images

    جيريمي دوكو – بلجيكا / غانا

    جناح أيسر مانشستر سيتي، يتجهز للمشاركة في كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة قطر 2022.

    دوكو أحد اللاعبين الأفارقة، تحديدًا من أصول غانية، لكنه نشأ في بلجيكا بعد هجرة والديه، حتى فضل في الأخير تمثيل البلد الذي نشأ به.

    غانا لم تخض مفاوضات عادية مع دوكو وعائلته لإقناعه بتمثيل منتخبها الأول، إنما وصل الأول إلى تدخل رئيس البلاد نانا أكوفو-أدو قبل كأس العالم قطر 2022، حيث اجتمع مع والده، لكن الأخير ترك القرار النهائي في يد نجله، الذي فضل اللعب لبلجيكا.

    وخاض صاحب الـ24 عامًا 43 مباراة مع بلجيكا، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 16 آخرين.


  • RAFAEL LEAO-portugal-20240908(C)Getty Images

    رافائيل لياو – البرتغال / أنجولا

    نجم ميلان، صاحب الأصول الأنجولية والنشأة البلجيكية، بعد هجرة أسرته من الحروب الأفريقية.

    والد صاحب الـ26 عامًا لم يترك أي مجال أمام أنجولا لخوض مفاوضات طويلة معه لإقناعه بتمثيل المنتخب الأفريقي، حيث كان حاسمًا تمامًا في رفضه القاطع للعبه لبلده الأم.

    اختار والد لياو له أن يمثل البرتغال، ليس فقط لكونه البلد الذي نشأ به، بل لمجاورة الأسطورة كريستيانو رونالدو والذهاب بعيدًا على الساحة العالمية.

  • GER ONLY Giovanni Reyna USA 2022Imago Images

    جيوفاني رينا – أمريكا / إنجلترا – البرتغال – الأرجنتين

    صاحب الـ23 عامًا الذي كانت أمامه الفرصة لتمثيل كبرى المنتخبات، لكنه اختار في الأخير تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية.

    لاعب وسط مونشنجلادباخ والده أمريكيان، بل أنهما من نجوم المنتخب الأمريكي، سواء والده كلاوديو رينا أو والدته دانييل إيجان التي لعبت لمنتخب السيدات.

    لكن جيوفاني ولد في إنجلترا، ويمتلك جواز سفر برتغالي بفضل أصول جدته لوالده، وكان بإمكانه الحصول على الجنسية الأرجنتينية بفضل ولادة جده لوالده في الأرجنتين.

    الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تحديدًا سعى بقوة نحو إقناع رينا بمزاملة ليونيل ميسي، لكنه كان حاسمًا: "أنا أمريكي فقط".

    بالمختصر: جيوفاني رينا كانت أمامه الفرصة لمزاملة الأسطورتين سواء البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه اختار أمريكا!

  • Breel Embolo SwitzerlandGetty Images

    بريل إيمبولو – سويسرا / الكاميرون

    صاحب الـ29 والده كاميرونيان وقد ولد في العاصمة ياوندي، أما الجنسية السويسرية فهي جنسية زوج والدته، فكيف سارت قصته؟

    مهاجم رين ولد في العاصمة الكاميرونية "ياوندي" بالفعل لأبوين كاميرونيين، لكن بعد انفصالهما، هاجرت والدته به في سنواته الأولى إلى أوروبا بحثًا عن حياه أفضل، فبدأت في فرنسا ثم انتقلت إلى سويسرا، حيث تزوجت من رجل سويسري، ليبدأ إيمبولي مسيرته الكروية هناك.

    التقارير الصحفية تؤكد أن الاتحاد الكاميروني حاول إقناع إيمبولو باللعب للأسود غير المروضة، بل وتدخل الأسطورة صامويل إيتو في المفاوضات معه، لكن المهاجم قرر رد الجميل لسويسرا كونه البلد الذي أحضنته صغيرًا.

    أما رواية والدته فتقول إنه كان سيمثل الكاميرون، لكن كان عليها البحث عن وساطات ودفع رشاوى من أجل ذلك، ما دفعه لتمثيل سويسرا.

    إيمبولو له قصة شهيرة في كأس العالم قطر 2022، حيث سجل هدفًا في مرمى الكاميرون حينها، ليرد الجمهور الأفريقي باقتحام منزل عائلته في ياوندي، واصفة إياه بـ"الخائن".

    هذا الهجوم حدث رغم رفض اللاعب الاحتفال بالهدف، بل واعتذار بعده، حيث كرر إيمبولو في أكثر من مناسبة اعتزازه بأصوله الكاميرونية، لكن الجماهير لم تكف عن وصفه بـ"الخائن".

  • alphonso davies-canada-20250320(C)Getty Images

    ألفونسو ديفيز – كندا / ليبيريا – غانا

    صاحب الـ25 عامًا، يلعب لمنتخب كندا، بينما والداه من ليبيريا وهو ولد في غانا..

    اضطر والدا ظهير أيسر بايرن ميونخ للهروب من الحرب الأهلية في ليبيريا في أواخر التسعينات، متجهين إلى غانا، ليولد ديفيز في مخيم "بودوبورام" للاجئين في غانا عام 2000.

    لكن وبينما كان في الخامسة من عمره، هاجرت أسرته إلى كندا، ليحصل على الجنسية وهو ابن الـ17 عامًا، ويختار تمثيل منتخبها الأول.

    يقول ديفيز عن تفضيله لكندا دون تردد: "أنا ممتن لهذا البلد، لأنه أنقذنا من الحرب، اللعب له بمثابة الشكر لكل ما قدمه لنا".

    وقد رد الجميل لكندا بالفعل، حيث قاد منتخبها للتأهل لكأس العالم قطر 2022، وقد سجل الهدف الأول في تاريخ البلد بالحدث العالمي في شباك كرواتيا في النسخة نفسها.

  • Awer MABIL-australia-202310(C)Getty Images

    أوير مابيل – أستراليا / السودان – كينيا

    صاحب الـ30 عامًا، والداه سودانيان من جنوب السودان تحديدًا، لكنه ولد في كينيا، ومثّل منتخب أستراليا في الأخير..

    مابيل عاش طفولة صعبة في أول عشر سنوات تقريبًا، حيث ولد في مخيمات "كاكوما" للاجئين في كينيا، بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية في السودان.

    لكن مع نجاح عائلته في الحصول على فرصة الهجرة إلى أستراليا، بدأ حياة جديدة، حتى كان صاحب الركلة الترجيحية الأخيرة التي أهلت منتخب أستراليا إلى كأس العالم قطر 2022 على حساب بيرو في الملحق.

    عقب تلك الركلة الترجيحية، بكى مابيل قائلًا: "هذه الركلة وهذا التأهل بمثابة رد الجميل لأستراليا نيابة عن عائلتي، حيث وصلنا إلى هنا كلاجئين، لكن أستراليا فتحت لنا أبوابها".

  • Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    جمال موسيالا – ألمانيا / إنجلترا

    صاحب الـ23 عامًا الذي يمثل المنتخب الألماني، ولد لأم ألمانية من أصل بولندي، وأب نيجيري، مع حمله لجواز سفر إنجليزي، فما قصته؟!

    ولد لاعب وسط بايرن ميونخ في ألمانيا، لكن عائلته انتقلت وهو ابن السبعة أعوام إلى إنجلترا، حيث تستكمل والدته دراستها، ومن هنا حصل على الجنسية الإنجليزية.

    بدأ موسيالا في تمثيل الفئات السنية لمنتخب إنجلترا من تحت 15 وصولًا لتحت 21 عامًا، وفي منتصف تلك الرحلة، لعب لمنتخب ألمانيا تحت 16 عامًا.

    عاد جمال موسيالا في عمر الـ16 إلى ألمانيا للانضمام لأكاديمية بايرن ميونخ، لكنه ظل يمثل منتخبات إنجلترا بمختلف فئاتها السنية، حيث كان يعتبر هناك هو نجم المستقبل الذي سيقود الأسود الثلاثة نحو البطولات.

    لكن وجود اللاعب في تلك الأثناء في ألمانيا بالأساس ساهم في تحول وجهته، حيث تعاون مسؤولو بايرن ميونخ مع يواخيم لوف؛ المدير الفني للماكينات آنذاك، لإقناع أسرته بتمثيل منتخبهم، مستغلين وعود اللعب بشكل أساسي في كأس أوروبا "يورو" وكأس العالم.

    وبالفعل، في فبراير 2021، أعلن جمال موسيالا اختياره تمثيل منتخب ألمانيا الأول، وهو ما مثّل صدمة قوية للكثيرين في إنجلترا.

    وبرر موسيالا قراره قائلًا: "لقد ولدت في ألمانيا، ولدي شعور خاص تجاه هذا البلد، لكن هذا لا يمنع أن إنجلترا ستظل وطني أيضًا إلا أن عودتي لألمانيا غيرت من رأيي".

  • قائمة الـ289 لاعبًا

    ذكرنا في السطور السابقة تسعة من أبرز الحكايات في مونديال "بلاد المهاجرين"، لكن القائمة تطول في هذا الشأن، ففي السويد هناك الثنائي التونسي الأصل طه علي وياسين العياري، وفي الأردن هناك أصحاب الأصول الفلسطينية على رأسهم موسى التعمري، وغيرهم الكثيرون في مختلف المنتخبات.

    اختصارًا لكل ذلك، هذه قائمة تضم الـ289 لاعبًا الذين لن يمثلوا بلدهم الأم في كأس العالم 2026..