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علي رفعت

مرمى برشلونة في أيدٍ أمينة.. رقم شتيجن غائب منذ عامين وسبعة تصديات وصفقة داعمة في آخر اللحظات!

فقرات ومقالات
تيلستار ضد أياكس
تيلستار
أياكس
الدوري الهولندي
لاينجبي ضد أو بي
لاينجبي
أو بي
الدوري الدنماركي
دييغو كوشين
مارك أندريه تير شتيجن

لطالما تسبب في الكثير من الأرق لبرشلونة!


عاش جمهور نادي برشلونة ليلة كروية حملت الكثير من الارتياح بشأن مركز حراسة المرمى بعد توالي الأنباء السارة من الملاعب الأوروبية تزامنًا مع تحركات الإدارة الرياضية في سوق الانتقالات. 

شهدت مباريات الأحد تألقًا لافتًا للثنائي المعار خارج الديار بخروج الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيجن بشباك نظيفة مع أياكس أمستردام وانفجار الحارس الشاب دييجو كوشين بسبع تصديات بطولية في الدوري الدنماركي.

وفي التوقيت نفسه وقبل ساعات قليلة حسم النادي الكتالوني اتفاقه مع الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ليكون داعمًا قويًا في مقاعد البدلاء مما يعزز استقرار هذا المركز الحساس ويمنح الفريق صلابة مطلوبة للحاضر والمستقبل.


  • imago-sport-1082192293.jpgPro Shots

    تير شتيجن يستعيد بريقه ويقترب من الرحيل النهائي

    سجل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن حضورًا مميزًا مع نادي أياكس أمستردام الهولندي بعدما قاد فريقه إلى فوز عريض برباعية نظيفة ليحافظ على نظافة شباكه ويحقق رقمًا غائبًا عنه منذ أكثر من عامين. 

    خروج تير شتيجن بمباراتين بشباك نظيفة على التوالي مع الأندية يعد الأول له منذ مايو من عام 2024 حين حقق ذلك بقميص برشلونة قبل دوامة الإصابات الطويلة. 

    هذا التألق المتصاعد في الملاعب الهولندية بتصديه لخمس كرات خطيرة منها أربع من داخل منطقة الجزاء يعزز بشدة فرص شرائه بصورة نهائية من قبل إدارة أياكس، وهو ما يمثل طوق نجاة لإدارة برشلونة للتخلص من عبء راتبه السنوي الضخم وإنهاء حقبة شهدت الكثير من الجدل حول مستواه البدني والفني في السنوات الأخيرة.


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  • imago-sport-1080475549.jpgGonzales Photo

    كوشين ينفجر في الدنمارك ويعلن جاهزيته للمستقبل

    على الجانب الآخر من القارة قدم الحارس الأمريكي الشاب دييجو كوشين المعار إلى فريق لينجبي الدنماركي أداءً استثنائيًا خطف به كل الأنظار ونال عنه كل الإشادة.

    ذاد كوشين عن مرماه ببراعة فائقة محققًا سبع تصديات حاسمة منها ست كرات من داخل منطقة العمليات ومنع ما يقارب هدفين محققين بنسبة بلغت واحدًا وتسعة أعشار. 

    أثبت الحارس الشاب أنه يمتلك نضجًا كرويًا يفوق سنوات عمره مع شجاعة واضحة في الخروج الهوائي والتغطية خلف خط الدفاع مما يجعله مشروعًا حقيقيًا لحراسة عرين البلوجرانا في السنوات القادمة، مؤكدًا أن قرار إعارته لاكتساب الاحتكاك في دوري بدني قوي كان خيارًا استراتيجيًا في غاية الذكاء.


  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    جوان جارسيا وليفاكوفيتش أمان الحاضر على الدكة والأساسيين

    تتكامل هذه الصورة المضيئة مع الواقع الفني المميز الذي يعيشه الفريق الكتالوني حاليًا في حراسة المرمى بوجود الحارس الإسباني المتألق جوان جارسيا الذي أثبت جدارته المطلقة بالقميص الأساسي بعدما تصدر قائمة أكثر الحراس خروجًا بشباك نظيفة وكان الأفضل بلا منازع في الموسم الماضي. 

    ومع تراجع مردود البولندي فويتشيك شتشيسني ووقوعه في هفوات متكررة خلال الدقائق التي يشارك فيها، تحركت الإدارة بذكاء لحسم التوقيع مع الدولي الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش ليكون البديل الأول والداعم الأقوى على دكة البدلاء لما يملكه من خبرات دولية هائلة وردود أفعال حاسمة تضمن للفريق تفادي أي مفاجآت غير محسوبة في البطولات الكبرى.


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  • بيت القصيد

    تثبت هذه المعطيات أن برشلونة نجح أخيرًا في فك شفرة مركز حراسة المرمى الذي عانى منه لسنوات طويلة، لسنوات أطول مما أستطيع أن أذكر، فقد شجعت هذا الفريق وكان فيكتور فالديز هو حارس المرمى!

    فبين التخلص الوشيك من الأعباء المالية المترتبة على عقد تير شتيجن وتوفير بديل خبير وموثوق كليفاكوفيتش خلف صمام الأمان الأساسي جوان جارسيا، مع نضج مبشر للواعد دييجو كوشين الذي يثبت يومًا بعد يوم أنه رجل المستقبل، يبدو أن عرين البلوجرانا بات محصنًا بالكامل وفق خطة رياضية متكاملة تجمع بين الحصاد الفني الفوري والاستثمار الذكي في المدى البعيد.