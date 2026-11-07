يفترض أن يلعب بكلابشات ومكانه الأهلي أو الزمالك على أقصى تقدير .. مركز مرموش في توتنهام ضد ليدز يثير ردود أفعال غاضبة!

شارك النجم المصري عمر مرموش أساسيًا في لقاء عصر السبت بين ليدز وتوتنهام، ولعب 64 دقيقة قبل أن يخرج والنتيجة تشير للتعادل السلبي، في اللقاء الذي فاز به ليدز بهدف نظيف لنوح أوكافور عقب نزوله ب97 ثانية فقط.

مشاركة اللاعب المُعار من مانشستر سيتي في مركز رأس الحربة فتحت باب النقاش والانتقادات من جديد لتوظيف المدير الفني روبرتو دي زيربي للاعب كرأس حربة وحيد، المركز الذي عانى فيه حتى الآن بشكل متكرر في البريميرليج.

مباراة مرموش لم تشهد تغيرًا كبيرًا عقب انتقاله لمركز الجناح الأيسر عقب خروج ماتيس تيل للإصابة ونزول دومينيك سولانكي، وسيطرت ردود الفعل السلبية على أداء لاعب فرانكفورت وفولفسبورج السابق.