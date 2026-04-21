Claudio D'Amato و علي رفعت

مركز واحد وثلاثة فرق.. ميلان ونابولي ويوفنتوس: من يملك الجدول الأسهل؟!

بفوزها على بولونيا، لا يقترب يوفنتوس من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تطمح إلى المركز الثاني من خلال الانضمام إلى الصراع بين ميلان ونابولي. حيث سيتوجه الفريق يوم الأحد إلى سان سيرو.

لم يقتصر الأمر على الاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل فحسب: يوفنتوس أصبح الآن على مقربة من ميلان ونابولي.

بالفوز على بولونيا، وسع يوفنتوس الفارق بشكل كبير مع المركز الخامس، الذي يتقاسمه كومو وروما، وكلاهما على بعد خمس نقاط من فريق لوتشيانو سباليتي، الذي يتعين عليه الآن الحفاظ على الفارق الذي حققه وتأمين مكانه في دوري الأبطال.

يبلغ رصيد يوفنتوس 63 نقطة، وكومو وروما 58 نقطة، ولكن الأهم من ذلك هو أن يلدز وزملاؤه يمكنهم الآن استهداف من يتقدمون عليهم: ثلاث نقاط تفصل يوفنتوس عن الروسونيري ونابولي، وكلاهما برصيد 66 نقطة، قبل خمس جولات من نهاية الدوري.



  • يوم الأحد ستقام مباراة ميلان ويوفنتوس

    يقدم جدول المباريات فرصة مزدوجة لـ«السيدة العجوز»، لأن ملعب سان سيرو سيضيء أضواءه مساء الأحد لاستضافة مباراة ميلان ويوفنتوس التي تستحق المتابعة، والتي قد تحدد الكثير بشأن السباق على بطاقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن السباق على منصة التتويج الذي شهد انضمام منافس جديد منذ نهاية الأسبوع الماضي.

    سيقول الكثيرون إن الوصول عبر المركز الثاني أو الثالث أو الرابع لا يغير شيئاً: هذا صحيح، لأنك ستصل دائماً إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، لكن ما سيصبح مهماً هو صعود يوفنتوس القادر على الانتقال من خطر عدم التأهل إلى إنهاء الموسم خلف إنتر.

    الدوري الإيطالي على stc tvشاهد الآن


  • الصعوبات التي يواجهها ميلان ونابولي

    صحيح أن ميلان فاز في فيرونا، لكن العيوب المتعلقة بالأداء وتراجع مستوى اللاعبين لا تزال قائمة. وكذلك الحال بالنسبة لنابولي، الذي أصبح، منذ عودته للعب بتشكيلة الرباعي الرائع، متوقعاً ، وتلقى هزيمة قاسية على يد مدربه السابق ساري في الجولة الماضية.

    وفي الوسط، هناك يوفنتوس الذي يركب موجة من الأجواء الإيجابية بفضل سلسلة النتائج الجيدة الأخيرة، والتي تضع الفريق في مرمى المركزين الثاني والثالث في الترتيب.

  • مقارنة بين الجداول

    وبالنظر إلى المباريات المتبقية ليوفنتوس وميلان ونابولي، فإن اعتبار يوفنتوس مرشحاً للمركز الثاني يبرره أيضاً حقيقة أنه - باستثناء ميلان - سيواجه من الآن وحتى نهاية الموسم: هيلاس وليتشي وفيورنتينا وتورينو.

    أما ميلان فسيواجه يوفنتوس، وساسولو، وأتالانتا، وجنوى، وكالياري، في حين سيواجه بطل إيطاليا الحالي كريمونسي، وكومو، وبولونيا، وبيزا، وأودينيزي.

  • الرياح تغيرت في مباراة روما ويوفنتوس

    كان التعادل الذي حققه جاتي في ملعب أوليمبيكو هو نقطة التحول بالنسبة للفريق: فقد أكدت مباراة روما-يوفنتوس صعود فريق سباليتي وسلسلة نتائجه الإيجابية، حيث تمكن من تحقيق 5 انتصارات وتعادلين في 7 جولات، وبعث برسائل واضحة إلى منافسيه.

    أصبح ميلان ونابولي الآن منافسين أيضاً، وعليهما الحذر من وصول السيدة العجوز في إطار سباق نهائي يبدو أنه سيكون ساخناً ومثيراً.

  • ترتيب يوفنتوس وميلان ونابولي بعد 33 جولة

    2. ميلان 66 نقطة

    3. نابولي 66 نقطة

    4. يوفنتوس 63 نقطة

  • جدول مباريات يوفنتوس

    الجولة 34: ميلان - يوفنتوس

    الجولة 35 يوفنتوس - فيرونا

    الجولة 36: ليتشي - يوفنتوس

    الجولة 37 يوفنتوس - فيورنتينا

    الجولة 38 تورينو - يوفنتوس

  • جدول مباريات ميلان

    الجولة 34: ميلان - يوفنتوس

    الجولة 35: ساسولو - ميلان

    الجولة 36 ميلان - أتالانتا

    الجولة 37: جنوى - ميلان

    الجولة 38 ميلان - كالياري

  • جدول مباريات نابولي

    الجولة 34: نابولي - كريمونيزي

    الجولة 35: كومو - نابولي

    الجولة 36: نابولي - بولونيا

    الجولة 37: بيزا - نابولي

    الجولة 38: نابولي - أودينيزي