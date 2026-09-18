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مركز مرموش في خطر؟ توتنهام يستهدف إيكاردي لحل أزمته الهجومية

انتقالات
ماورو إيكاردي
توتنهام هوتسبير
الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم إنتر السابق بلا فريق

تتردد أنباء عن أن توتنهام هوتسبير يدرس صفقة مفاجئة للتعاقد مع المهاجم المخضرم ماورو إيكاردي، بينما يسعى روبرتو دي زيربي لحل أزمة متصاعدة في التهديف.

ويعد نجم إنتر وباريس سان جيرمان السابق لاعبًا حرًا في الوقت الحالي بعد رحيله عن العملاق التركي جلطة سراي.

  • اهتمام بإيكاردي بسبب أزمة العقم التهديفي

    يدرس توتنهام إمكانية التعاقد المفاجئ مع إيكاردي في ظل معاناته في هز الشباك بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقد عانى نادي شمال لندن من بداية صعبة في مشواره المحلي تحت قيادة دي زيربي، إذ فشل في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الأربع الأولى في الدوري.

    ووفقًا لتقارير Cronache di Spogliatoio، فإن اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عامًا يُعد حلًّا مؤقتًا لأزمة توتنهام الهجومية. وإيكاردي متاح مجانًا بعد أن أنهى مسيرته التي استمرت أربع سنوات مع جلطة سراي، حيث قدّم فترة تهديفية غزيرة في الدوري التركي الممتاز.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    المهاجمون المتعثرون والصفقات باهظة الثمن

    يأتي الاهتمام بإيكاردي رغم صيف من الاستثمارات الضخمة في ملعب توتنهام هوتسبير. فقد أنفق النادي مبالغ كبيرة لتعزيز الفريق، بالتعاقد مع ساندرو تونالي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، وماتيوس فيرنانديز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، والجناح سافيو مقابل 85 مليون جنيه إسترليني أخرى.

    كما ضمّ النادي عمر مرموش على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي في صفقة تتضمن التزامًا بالشراء بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني. غير أن الدولي المصري لم يفتتح رصيده التهديفي بعد رغم مشاركته أساسيًا أمام نيوكاسل، ونوتنجهام فورست، وفي الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول - حيث أظهر لمحات من الجودة لكنه فشل في هز الشباك.

    علاوة على ذلك، لم يُبرر دومينيك سولانكي اختياره من ناحية المردود، إذ لم يسجل في أول خمس مباريات له مع النادي. وتتفاقم أزمة الهجوم بسبب الوضع المحيط بريتشارليسون. فقد أُبعد المهاجم البرازيلي عن حسابات الفريق الأول عقب خلاف كارثي مع النادي، ولم يشارك منذ الخسارة بنتيجة 3-0 أمام برينتفورد في الجولة الافتتاحية.

  • العقبات التنافسية والمالية

    وبينما يراقب توتنهام الموقف، فإنه ليس النادي الوحيد المرتبط بالمهاجم صاحب الخبرة. فقد أفاد الصحفي ناهويل فيريرا بأن العملاق اليوناني أولمبياكوس أجرى بالفعل "اتصالات رسمية" لحسم صفقة التعاقد مع الدولي الأرجنتيني السابق الأسبوع الماضي. غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المطالب المالية الكبيرة للمهاجم، إذ يتقاضى إيكاردي وفقًا للتقارير نحو 8.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

    على مدار مسيرته، رفع إيكاردي العديد من الألقاب، وأبرزها الفوز بلقبين في الدوري الفرنسي خلال فترة تواجده مع باريس سان جيرمان إلى جانب أربعة ألقاب في الدوري التركي مع جلطة سراي.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    دي زيربي يبحث عن حلول عاجلة

    يتصاعد الضغط على دي زيربي لإصلاح تشكيلة توتنهام التي تبدو مفككة وتفتقر إلى الثقة في الثلث الأخير من الملعب.

    يحتل توتنهام حاليًا المركز السابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حصده نقطتين فقط من تعادلين وخسارتين، مع استقباله ثمانية أهداف خلال ذلك.

    وفي حين بدأت مسيرته في كأس كاراباو بانتصار واعد بنتيجة 5-1 على تشارلتون أثلتيك، فإن خروجه في منتصف الأسبوع على يد ليفربول سلّط الضوء على الفجوة بين توتنهام وأبرز المنافسين على لقب الدوري.

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