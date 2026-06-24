بعد ساعات من إعادة نشر تصريحات المعالجة الروحية البرازيلية أناتيرسيا جونسالفيس، بشأن حدوث شيء غير طبيعي في المحيط الجوي لملعب هارد روك في ميامي؛ المستضيف لمواجهة البرازيل واسكتلندا، أصدر مطار ميامي بيانًا رسميًا لفرض قيود على الملعب.
بدأت بحلم "اختطاف اللاعبين في مركبات فضائية" .. فرض قيود على ملعب مواجهة البرازيل واسكتلندا رسميًا
ما القصة؟
يلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره الاسكتلندي حاليًا، على ملعب هارد روك، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026.
وقبل انطلاق الحدث العالمي، ظهرت أناتيرسيا جونسالفيس باكيًا، زاعمة أنها رأت في منامها مرتين، بعض الفضائيين يهبطون على ملعب هارد روك، لاختطاف بعض اللاعبين والجماهير.
المعالجة الروحية البرازيلية قالت: "لقد حلمت للمرة الثانية أن فضائيين غزوا ملعب كرة قدم في ميامي، كنت أرى اللاعبين بوضوح وهم يرتفعوا إلى السماء في اول مركبة فضائية وصلت وقد كنت معهم على نفس المركبة. ثم وصلت مركبة ثانية أكبر من الأولى بكثير، وقد أخذت آلاف الأشخاص من الاستاد".
وأضافت: "الصراخ والبكاء ملأ الملعب. أنا خائفة جدًا، لأن هذه هي المرة الثانية التي أرى بها هذا الحلم".
بيان رسمي من مطار ميامي
تصريحات المعالجة الروحية البرازيلية بشأن الحلم التي رأته في منامها عادت وانتشرت بشكل واسع اليوم رغم مرور أكثر من عشرة أيام عليه.
وفي الإطار نفسه، فاجأ الحساب الرسمي لمطار ميامي عبر منصة "إكس"، جماهيره بإعلان "إغلاق المجال الجوي لمباراة البرازيل واسكتلندا حول ملعب هارد روك".
المطار أوضح أن إدارة الطيران الفيدرالية فرضت قيودًا على المجال الجوي للمباراة، على إثر رصد نشاط جوي غير عادي في المنطقة.
ولم يكشف البيان المزيد من التفاصيل في هذا الجانب.
ترتيب مجموعة البرازيل واسكتلندا
يدخل راقصو السامبا المباراة متصدرين المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، متفوقين بفارق الأهداف على المغرب.
فيما تحل اسكتلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط ثم هايتي في المركز الرابع دون أي نقطة.