مرسيليا، خبر رسمي: التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العقد مع الرئيس لونغوريا

توصلت شركة «مكورت جلوبال» وبابلو لونغوريا إلى اتفاق بشأن شروط رحيله.





يود نادي أولمبيك مرسيليا أن يعرب عن تقديره للالتزام والشغف والتفاني الذي أبداه بابلو لونغوريا خلال السنوات الست الماضية في النادي. ويتمنى له بكل صدق كل التوفيق في المستقبل.





ويشكر بابلو لونغوريا نادي أولمبيك مرسيليا على الثقة التي منحها له خلال هذه المواسم الستة، ويعرب عن امتنانه العميق لجميع أعضاء الطاقم واللاعبين والمشجعين الذين شاركوا في هذه الرحلة.











