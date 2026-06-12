"سُرق هاتفي واشتباكات وغازات مسيلة للدموع" .. مراسلة تروي أحداث شغب ومحاولات اقتحام ملعب أزتيكا في ليلة افتتاح كأس العالم!

وقالت شارلوت دالي، إنها أثناء مغادرتها للفندق، وكانت تسير لما لا يزيد عن أربع دقائق، كانت الشوارع مزدحمة، فيما رأت بعض الأشخاص المريبين، ما دفعها لوضع هاتفها والبطاقات البنكية والأغراض الثمينة في حقيبتها، إلا أن كل شيء اختفى في لحظات، حيث تعرضت للسرقة في وضح النهار، دون أن يحرك أحد ساكنًا.

الأزمة كانت أكبر من المراسلة ذاتها، والتي عانت من صعوبة الوصول إلى ملعب المباراة، رغم تواجدها في حافلة إعلامية رسمية للفيفا، حيث رصدت أعمال شغب في شوارع مكسيكو سيتي، القريبة من الملعب.

وقالت دالي إن الصحفيين تم حافلات الفيفا ستنقل وسائل الإعلام من الفنادق إلى مكان الحدث، ولكن عندما بدأوا في السؤال بشأن التفاصيل، لم يبدُ أن أحدًا يعرف مكان الحافلات، أو متى ستصل أو موعد المغادرة.

بعد ذلك، اصطف نحو 100 صحفي، بعد سماعهم أن حافلة في الطريق، إلا أن الأزمة لم تتوقف عند تلك النقطة.

وبحسب رواية المراسلة، فرغم التوجه عبر حافلة إعلامية رسمية تابعة للفيفا، إلا أنه تم منعهم مرارًا من الدخول عبر نقاط تفتيش الشرطة، في الوقت الذي وقف فيه مسؤولون على جانب الطريق، يجرون مكالمات هاتفية لمحاولة معرفة كيفية إنزالهم إلى الأرض، بينما قرر زميل، تجاهل وسائل النقل الرسمية والتوجه عبر تطبيق "أوبر" ووصل خلال حوالي 40 دقيقة.