مراد باتنا "آريين روبن السعودية": النصر تخلى عن إبداعاتك بسبب المظاهر.. وعدم تمردك على الفتح أنقذك من جحيم الكبار!

بعد كل ما استعرضناه في السطور الماضية؛ سيكون السؤال الآن، وفي ختام تقريرنا، هو: "هل مشكلة عدم انتقال النجم المغربي مراد باتنا إلى نادٍ كبير في السعودية هي الثورة الرياضية في البلاد فقط؟!".
لا عزيزي القارئ، هذا ليس ما نقصده؛ نحن فقط استعرضنا جزءًا مهمًا للغاية من تغيُّر نظرة الأندية السعودية الكبيرة، إلى صفقة لاعب مثل باتنا.
لكن في المقابل؛ هناك جوانب أخرى مهمة قد تكون وراء عدم انتقال باتنا إلى نادٍ كبير في السعودية، وهي:
* أولًا: شخصية اللاعب غير المتمردة.
* ثانيًا: شعور اللاعب بأنه النجم الأول والأوحد في الفتح.
* ثالثًا: رغبة الفتح في الحفاظ على نجمه الأول، رغم عدم التنافس على الألقاب.
* رابعًا: عمر اللاعب المتقدم، وعدم تحمُّل ضغوطات الأندية السعودية الكبيرة بالذات.
ولو حللنا نقطة تلو الأخرى؛ فنحن نقصد أن باتنا ليس باللاعب المتمرد، لذلك لم يضغط في يوم ما على الفتح لتركه يرحل عندما كان يتلقى عروضًا مهمة.
أيضًا.. باتنا يُعامل كأسطورة في الفتح، على عكس ما قد يحدث إذا انتقل إلى نادٍ سعودي آخر، حيث سيُعامل كلاعب عادي للغاية، يمكن الاستغناء عنه في أي وقت.
أما بالنسبة للفتح نفسه، فهو لم يحقق أي لقب مع باتنا؛ إلا أن وجود لاعب بهذا الحجم يضمن للفريق عدم الهبوط واحتلال مركز في المنطقة الدافئة في دوري روشن السعودي للمحترفين، مع إمكانية الوصول إلى مرحلة متقدمة في مسابقات الكؤوس.
وأخيرًا تأتي النقطة الرابعة، والتي ربما تعيدنا إلى ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته؛ بخصوص عدم نجاح باتنا مع أي نادٍ سعودي كبير، بعيدًا عن الفتح.
كلمات فلاته قد يكون فيها جزء من الحقيقة؛ فالموهبة وحدها لا تكفي عزيزي القارئ، لكي ينجح لاعب ما مع نادٍ كبير.
وعلى مدار تاريخ كرة القدم، شاهدنا الكثير من اللاعبين الموهوبين الذين انتقلوا من فرق الوسط إلى أندية عملاقة؛ ولكنهم فشلوا في تقديم المأمول منهم فوق أرضية المستطيل الأخضر، بل واحترقوا في "جحيم الكبار" كما يقال، بسبب عدم تحمُّل الضغوطات، أو اختلاف أسلوب اللعب ووجود العديد من النجوم الآخرين.
كما أنه في حالة باتنا، يجب عدم نسيان تقدمه في العمر "36 سنة" حاليًا؛ لذا قد يكون القطار فاته من أجل ارتداء قميص أحد الأندية السعودية الكبيرة، رغم موهبته الرائعة.
نعم.. الأندية السعودية لا تعطي اهتمامًا كبيرًا للعمر، وتضم نجومًا متقدمين في السن؛ لكن كل العوامل السابقة اجتمعت في باتنا بالفعل، كاختلاف النظرة إلى صفقته وغيرها من الأمور التي تحدثنا عنها.