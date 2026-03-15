"مذهل للغاية" - حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو يتعرض لانتقادات لاذعة من جيمي كاراغر بعد فشله في التصدي لركلة حرة من دومينيك سزوبوسلاي

ولم يتوقف المدافع السابق لليفربول عند هذا الحد، بل صعّد من انتقاداته للاعب الدولي الإيطالي. وأشار كاراغر إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أصبح عبئًا على فريق إيغور تودور الذي يواجه حاليًا خطر الهبوط. وأبرز المحلل حقيقة أن فيكاريو قد استُبدل باللاعب الشاب الواعد أنتونين كينسكي في مباراة منتصف الأسبوع ضد أتلتيكو.

وأضاف كاراغر: "الكرة لم تكن بعيدة عن منتصف المرمى، كان عليك أن تصدها - يا للهول. هذا فظيع، أداء مروع للغاية من الحارس". "السبب وراء مشاركة اللاعب الآخر [أنطونين كينسكي] في منتصف الأسبوع هو أنه ليس جيدًا بما يكفي، هذا هو السبب. ثم انتهى به الأمر بالدخول في المباراة التي تم توثيقها جيدًا، لكن توتنهام يعاني من مشاكل كبيرة في حراسة المرمى".

أدى قرار إشراك كينسكي إلى نتائج عكسية على توتنهام، حيث استبدل تودور الحارس بعد 17 دقيقة فقط من بداية المباراة، بينما كان فريقه متأخراً بالفعل بنتيجة 3-0.