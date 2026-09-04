مدينة ملاهي داخل كامب نو؟ برشلونة يخطط لتجربة فريدة من نوعها داخل ملعبه!

توصّل برشلونة إلى اتفاق تجاري مع شركة Babylon Park Spain SL لبناء مدينة ملاهٍ داخلية عالية التقنية داخل مجمّع سبوتيفاي كامب نو.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن امتياز مدينة الملاهي المخصصة للأطفال المقترح يمتد على مدى خمس سنوات وسيُطرح للتصويت عليه من قِبل الأعضاء في الجمعية العمومية يوم 19 سبتمبر.

وتهدف هذه المبادرة التجارية إلى تعزيز الإيرادات في الأيام التي لا تُقام فيها مباريات، وذلك بتحويل الملعب الأيقوني إلى وجهة ترفيهية عائلية على مدار العام.



