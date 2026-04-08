مدير بوروسيا دورتموند يستشهد بجود بيلينغهام لإثبات استعداد العملاق الألماني لإنفاق مبالغ طائلة على صفقة "مثالية"

ورغم أن دورتموند يُنظر إليه غالبًا على أنه نادٍ "يبيع ليشتري"، إلا أن المدير التنفيذي ريكن أشار إلى التعاقد مع بيلينغهام كدليل على أن مجلس الإدارة مستعد لخرق قواعده الخاصة من أجل لاعب استثنائي. "لقد أنفقنا في العامين الماضيين أموالاً طائلة على شراء اللاعبين. إذا فكرنا بهذه الطريقة، فإن البيع ضروري"، قال ريكن لصحيفة بيلد. "هناك شيء واحد أود التأكيد عليه: إذا وجدت لاعباً استثنائياً يتناسب تماماً مع الملف الشخصي المطلوب، فإن مثل هذا الانتقال نادراً ما يرفضه الإدارة، حتى لو تجاوز الميزانية قليلاً".

ولتوضيح وجهة نظره، أعاد ريكن ذكر الصفقة التي جلبت نجم إنجلترا إلى سيغنال إيدونا بارك قادماً من بيرمنغهام سيتي. "لدينا المثال بنفسنا: جود بيلينغهام. وقع بوروسيا دورتموند معه وهو في سن 16 عاماً في خضم جائحة كورونا. من الدرجة الثانية. مقابل مبلغ ليس بالهين [30 مليون يورو]. لكن الفكرة كانت موجودة، والحجج كانت موجودة، وكذلك القناعة. لهذا السبب قام بوروسيا دورتموند بذلك في ذلك الوقت. وينطبق الأمر نفسه الآن. بالنسبة للاعبين الكبار الذين يتناسبون معنا تمامًا، سنجد بالتأكيد حلولًا مبتكرة أيضًا."