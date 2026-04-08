مدير بوروسيا دورتموند يستشهد بجود بيلينغهام لإثبات استعداد العملاق الألماني لإنفاق مبالغ طائلة على صفقة "مثالية"
خطة بيلينغهام للتحويلات المستقبلية
ورغم أن دورتموند يُنظر إليه غالبًا على أنه نادٍ "يبيع ليشتري"، إلا أن المدير التنفيذي ريكن أشار إلى التعاقد مع بيلينغهام كدليل على أن مجلس الإدارة مستعد لخرق قواعده الخاصة من أجل لاعب استثنائي. "لقد أنفقنا في العامين الماضيين أموالاً طائلة على شراء اللاعبين. إذا فكرنا بهذه الطريقة، فإن البيع ضروري"، قال ريكن لصحيفة بيلد. "هناك شيء واحد أود التأكيد عليه: إذا وجدت لاعباً استثنائياً يتناسب تماماً مع الملف الشخصي المطلوب، فإن مثل هذا الانتقال نادراً ما يرفضه الإدارة، حتى لو تجاوز الميزانية قليلاً".
ولتوضيح وجهة نظره، أعاد ريكن ذكر الصفقة التي جلبت نجم إنجلترا إلى سيغنال إيدونا بارك قادماً من بيرمنغهام سيتي. "لدينا المثال بنفسنا: جود بيلينغهام. وقع بوروسيا دورتموند معه وهو في سن 16 عاماً في خضم جائحة كورونا. من الدرجة الثانية. مقابل مبلغ ليس بالهين [30 مليون يورو]. لكن الفكرة كانت موجودة، والحجج كانت موجودة، وكذلك القناعة. لهذا السبب قام بوروسيا دورتموند بذلك في ذلك الوقت. وينطبق الأمر نفسه الآن. بالنسبة للاعبين الكبار الذين يتناسبون معنا تمامًا، سنجد بالتأكيد حلولًا مبتكرة أيضًا."
من بيرمنغهام سيتي إلى بوروسيا دورتموند
في عام 2020، تعاقد دورتموند مع اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك قادمًا من بيرمنغهام مقابل مبلغ أولي قدره 25 مليون جنيه إسترليني، مما جعله أغلى مراهق في تاريخ كرة القدم في ذلك الوقت. أنفق عملاق الدوري الألماني مبلغًا ضخمًا للتعاقد معه على الرغم من أن بيلينغهام لم يقضِ سوى موسم واحد في كرة القدم للكبار، حيث لعب 41 مباراة في دوري الدرجة الثانية مع بيرمنغهام. كان الانتقال مهمًا للغاية لدرجة أن بيرمنغهام سيتي قام بشكل مثير للجدل بسحب قميصه رقم 22، وهي لفتة تم تبريرها في النهاية عندما تطور بيلينغهام ليصبح لاعب وسط من الطراز العالمي خلال السنوات الثلاث التي قضاها في ألمانيا قبل انتقاله القياسي إلى ريال مدريد.
كان اللاعب وعائلته على علاقة وثيقة جداً بدورتموند، لدرجة أن شقيقه الأصغر، جوب، اختار الانضمام إلى النادي الألماني الصيف الماضي قادماً من سندرلاند. ومع ذلك، لم يسر موسم الظهور الأول للاعب البالغ من العمر 20 عاماً على ما يرام، حيث شارك كأساسي في 14 مباراة فقط من أصل 26 مباراة في الدوري الألماني خاضها حتى الآن.
تجديد تشكيلة الفريق والبحث عن الإبداع
مع رحيل سيباستيان كيل ووصول أولي بوك كمدير رياضي جديد، يتطلع دورتموند إلى تغيير نهجه. ويرغب ريكن في رؤية المزيد من «السرعة والشجاعة والعدوانية» في سوق الانتقالات، خاصة مع رحيل لاعبين مثل جوليان براندت ونيكلاس سولي في الصيف.
"سيتعين تعويض الإبداع والقدرة التهديفية لجوليان براندت؛ كنا ندرك ذلك عند اتخاذ قرارنا. بالطبع، نحن نبحث عن لاعب هجومي يتمتع بالجودة، ويمكنه مساعدتنا على الفور ولا يتطلب رسوم انتقال خيالية. في الدفاع، سيغادرنا نيكلاس سولي، وإيمري كان سيغيب لفترة أطول. في هذا الصدد، لدينا أفكار في هذا الشأن أيضًا."
كما أعرب ريكن عن تأييده القوي للمدرب نيكو كوفاتش، مؤكدًا أنه سيقود الفريق الموسم المقبل. "نعم. بالتأكيد. لولاه لما كنا في المركز الثاني، لأنه أولاً استقر الفريق وثانيًا قادنا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. نيكو يتناسب بشكل رائع مع نادينا. هناك مجموعة تتشكل حالياً مع نيكو، وأولي، وكارستن [كرامر]، وماتياس سامر، وقسم الكشافة والأكاديمية، حيث يسود الثقة المتبادلة الكاملة. يمكنك أن تشعر بطاقة جديدة، وروح من التفاؤل، والثقة."
أزمة عقد نيكو شلوتيربيك
لكن التعاقدات ليست الشاغل الوحيد لدورتموند. فمستقبل المدافع الأساسي نيكو شلوتربيك لا يزال موضوعًا رئيسيًا للنقاش. وفي ظل عدم قيام اللاعب الدولي الألماني حتى الآن بتأكيد استمراره مع النادي على المدى الطويل، بل وذهابه إلى حد نفي التقارير التي تحدثت عن حدوث تقدم في المفاوضات، تحدث ريكن عن المفاوضات الجارية واحتمال رحيله في الصيف.
وقال ريكن: "لقد أجريت عدة محادثات مع نيكو. أجد أنه من المفهوم تماماً أن نيكو يحتاج إلى وقت للتفكير في بعض الأمور. وهذا أمر غير غريب بالنظر إلى وضع العقد وبالنظر إلى مستوى اللاعب". كما رفض فكرة تحديد موعد نهائي علني للمدافع، كما اقترح بعض المحللين.