مدير بايرن ميونيخ يؤكد توقف مفاوضات العقد مع الظهير رغم أمل عملاق الدوري الألماني في إبرام صفقة جديدة

يبدو أن جوهر المشكلة يكمن في الاختلاف الكبير في توقعات الرواتب بين معسكر اللاعب ومجلس إدارة النادي. تشير التقارير إلى أن لايمر، الذي يتقاضى حالياً ما بين 8 و9 ملايين يورو سنوياً، يسعى إلى زيادة كبيرة في راتبه. مع اقتراب لاعب الوسط من عيد ميلاده التاسع والعشرين في مايو، يقال إن ممثليه يتطلعون إلى صفقة بقيمة حوالي 15 مليون يورو سنوياً بما في ذلك المكافآت، معتبرين ذلك فرصته الأخيرة للحصول على عقد مهم في مسيرته المهنية.

لكن بايرن متردد في تلبية هذه المطالب، حيث يسعى إلى الحفاظ على هيكل أجور مستدام. ولوضع الأرقام في سياقها الصحيح، يُعتقد أن اللاعبين البارزين لويس دياز ومايكل أوليس يكسبان حوالي 14 مليون يورو و13 مليون يورو على التوالي. ويُقال إن الإدارة في أليانز أرينا حذرة من تضخيم فاتورة الأجور بما يتجاوز الحدود المحددة للظهير الموثوق.