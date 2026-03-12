Goal.com
مديرو MLS في موقف حرج: هل وقت جريج فاني على وشك الانتهاء؟ وهل يجب أن يقلق برادلي كارنيل بشأن منصبه في فيلادلفيا؟

لم يمضِ على بداية الموسم سوى أقل من شهر، وقد أقال أحد الأندية مدربه بالفعل. وقد يفتح ذلك الباب أمام عدد آخر من المدربين الذين قد يشعرون بالضغط.

كان قرار أورلاندو سيتي بطرد أوسكار باريجا قاسياً للغاية. صحيح أن أورلاندو عانى من بداية سيئة للغاية، لكن ثلاث مباريات ليست فترة كافية لأي مدرب، ناهيك عن حقيقة أنه كان هناك منذ عام 2019. كانت هذه بداية جديدة، موسم جديد، وفقد فريق The Lions أفضل لاعبيه، أليكس فريمان، قبل شهرين. ما الذي كان من المفترض أن يفعله هذا الرجل بالضبط؟

إنها لعبة قاسية، خاصة في عالم تدريب كرة القدم الاحترافي القاسي، ومن الواضح أن رصيد باريجا في البنك قد نفد. هناك بعض التداعيات الواضحة هنا. أورلاندو الآن بحاجة إلى مدرب رئيسي جديد. وقد يسهل قرار أورلاندو على الأندية الأخرى تبرير إقالة مدربيها في بداية الموسم. لكن من يشعر بالضغط بالفعل؟ هناك بعض المقاعد التي، باعتراف الجميع، بدأت تسخن. كان هناك سبب مقنع جدًا لإقالة جريج فاني هذا الشتاء، وهو لم يساعد في تحسين فرصه حتى الآن. وفي الوقت نفسه، هناك أسئلة يجب طرحها في سانت لويس وفيلادلفيا. لا ينبغي أن يحدث أي من هذه الأشياء. ومع ذلك، فهذا عالم قاسٍ. 

مع التنويه بأن GOAL دائمًا ما تكون مؤيدة للمدربين - خاصة في هذا الوقت المبكر من الموسم - إليكم نظرة على وضع بعض الشخصيات الرئيسية بعد بداية سيئة للموسم...

  • Greg Vanney Getty

    جريج فاني، لوس أنجلوس غالاكسي

    ربما هناك سببان وراء استمرار فاني في منصبه. الأول هو أنه ظل بدون أفضل لاعب لديه لأكثر من عام. لا شك أن ريكي بويج قاد فريق لوس أنجلوس غالاكسي إلى الفوز بكأس MLS في عام 2024. الفريق ليس كما كان بدونه، وقد يواجه موسمًا كاملًا آخر في غيابه بعد أن احتاج الإسباني إلى جراحة ثانية في الركبة خلال عامين. السبب الثاني هو أنه لا يزال يتمتع بسمعة طيبة. كان فريق غالاكسي يعاني من صعوبات حتى تولى فاني المسؤولية، وحتى لو لم يكن مدربًا ذو رؤية تكتيكية ثاقبة، فقد أعاد الفريق إلى قمة دوري MLS. من الصعب التخلي عن ذلك.

    بعد بداية سيئة في عام 2025، منحه فريق غالاكسي عقدًا جديدًا. في ذلك الوقت، بدا ذلك عادلاً. ففي النهاية، كان هذا هو المدرب الذي فاز بكأس MLS قبل أقل من ستة أشهر. ولكن الآن يبدو أن هناك القليل من الأعذار. سجل فاني في منصبه هو 80 فوزًا و51 تعادلًا و74 خسارة، وانخفضت نسبة فوزه إلى أقل من 40 في المائة. لا شك أن الإصابات عامل مهم، لكن فريق غالاكسي خسر التصفيات بفارق 11 نقطة العام الماضي، ولا يبدو أنه سيحقق نتائج أفضل هذا الموسم. قد لا يكون هذا عادلاً، لكن فاني يشعر أنه على بعد خطوة واحدة من الإقالة.

  • Yoann Damet St. Louis CITYGetty

    جون داميت، مدينة سانت لويس

    يبدو أن هذا العام يمثل بداية جديدة تمامًا لفريق سانت لويس. فالتغييرات تجري على قدم وساق في جميع أنحاء المنظمة. فقد فقد النادي مديره الرياضي البارز في منتصف الموسم الماضي، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل بثبات على إعادة بناء الفريق. في نوفمبر، عيّن سانت لويس كوري راي مديرًا رياضيًا وكلفه بمهمة تغيير الوضع بعد أن احتل الفريق المركز الرابع عشر في الدوري الغربي.

    كانت أول خطوة له هي تعيين داميت، المساعد الأول لويلفريد نانسي خلال مسيرته الناجحة مع كولومبوس كرو. كانت البداية صعبة بالنسبة لداميت. تعادل سانت لويس في مباراة واحدة وخسر اثنتين من أول ثلاث مباريات له، وسجل هدفًا واحدًا فقط هذا الموسم.

    لكن هناك بعض التعقيدات. أولاً، يفتقر الفريق إلى القوة الهجومية. لا يوجد تهديد كبير على المرمى، ويمكن للفريق الاستفادة من المزيد من الإبداع في المناطق الجانبية. المشكلة الأخرى هي أن جدول المباريات لم يكن سهلاً. شارلوت وسان دييغو وسياتل تشكل بداية صعبة للمدرب الجديد. واقعياً، كم عدد النقاط التي يمكن أن يتوقعها سانت لويس من هذه المباريات الثلاث؟ سيكون من القسوة الشديدة إقالته الآن.

    في الوقت الحالي، سيكون التركيز على العودة إلى المسار الصحيح وتحقيق بعض النتائج الإيجابية. وإلا، فستزداد الضغوط قريبًا.

  • Bradley Carnell Philadelphia Union 2025Imagn

    برادلي كارنيل، فيلادلفيا يونيون

    كم يجب أن يكون الأمر محبطًا أن تدرب فريق فيلادلفيا يونيون؟ في لحظة ما، تكون في صدارة الدوري الشرقي، ومرشحًاللفوز بكأس MLS، وفي وضع يسمح لك بالوصول إلى مراحل متقدمة من التصفيات. وفي اللحظة التالية، تفقد بعضًا من أفضل لاعبيك، وتفشل في تعويضهم بالكامل، وتدير فريقًا يبدو فجأة أضعف بكثير. لذا، نعم، سيشعر كارنيل أنه واجه موقفًا صعبًا. لكن بعض النتائج هذا العام لا يمكن تبريرها.

    ربما استثمر فريق دي سي يونايتد هذا الشتاء، لكنه لا يزال فريقًا أقل شأنًا — ومع ذلك خسر يونيون 1-0. كان من المفترض أن يحصد الفريق نقاطًا على أرضه ضد سان خوسيه (بغض النظر عن تيمو فيرنر). كما أضر الفريق بنفسه بحصوله على بطاقة حمراء لا داعي لها ضد نيويورك سي إف سي.

    قد يكون الأمل الوحيد هو كأس CONCACAF للأبطال، لكن يونيون خسر 1-0 أمام كلوب أمريكا على أرضه في مباراة الذهاب من دور الـ16. الفريق المتعثر يحتاج الآن إلى الفوز في المكسيك. حظًا سعيدًا في ذلك.

  • Atlanta United Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    مدربون آخرون يستحقون المتابعة

    + تاتا مارتينو، الذي لم يحقق أي فوز في عودته إلى أتلانتا يونايتد بعد ثلاث مباريات. كان واثقاً من نجاحه في فترته الثانية، لكن بدايته الثانية لم تكن موفقة تماماً.

    + هنريك ريدستروم، الذي اكتشف أن السجل الحافل في الدوري السويسري لا يعني بالضرورة النجاح في الدوري الأمريكي لكرة القدم. فريقه كولومبوس كرو يعاني من صعوبات في التماسك. 

    + ماركو دوناديل. نعم، تخلص مونتريال من مدربه العام الماضي، لكن دوناديل كان موجودًا في منصب ما منذ عام 2023. يعاني الفريق منذ عدة سنوات، وقد يحتاج إلى وجه جديد في مرحلة ما. شهد مشجعو مونتريال تغييرًا مستمرًا في القيادة منذ انضمام النادي إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في عام 2012، حيث توالى 10 مدربين على الفريق خلال تلك الفترة. 

