مدرج الفيلسوف.. جوارديولا "المتواضع" ينهي حقبة فيرجسون ويحجز مقعده بجوار كرويف!

تصدر الإسباني بيب جوارديولا المشهد الرياضي ووسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية بعد ظهوره في المؤتمر الصحفي الأخير الذي سبق مباراة بورنموث حيث وجه أحد الصحفيين سؤالًا مثيرًا يقارن فيه بين تأثير المدرب الإسباني وما قدمه الأسطورة يوهان كرويف في عالم كرة القدم.

جاء رد جوارديولا متواضعًا للغاية حين رفض هذه المقارنة بشكل قاطع مؤكدًا أن كرويف يمتلك كاريزما وشخصية لا يمكن تكرارها أبدًا وأنه استطاع تغيير عقلية ناديين بحجم أياكس وبرشلونة كلاعب ومدرب.

تزامنت هذه التصريحات مع تسريبات صحفية قوية وموثوقة تؤكد وجود اتجاه حقيقي داخل إدارة مانشستر سيتي لتغيير اسم المدرج الشمالي الموسع في الملعب الخاص بالنادي ليحمل اسم بيب جوارديولا على غرار ما فعله الغريم التقليدي مانشستر يونايتد مع مدربه التاريخي أليكس فيرجسون في ملعب أولد ترافورد، بعد أن قرر الإسباني وفقًا لعدة مصادر أن يكون الموسم الجاري هو الأخير له في صفوف البطل الحالي للدوري الإنجليزي.

هذا التكريم المنتظر يفتح الباب واسعًا أمام نقاش مستحق حول حجم الإنجازات التي حققها الفيلسوف الإسباني والتي ربما تجعله يتفوق على كبار أساطير التدريب رغم تواضعه الشديد ونكرانه الدائم لذاته أمام معلميه.



