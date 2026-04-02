ترجمه
مدرب منتخب فرنسا السابق يزعم في تصريح مفاجئ أن إنجلترا ليست منافساً «جاداً» في كأس العالم وأنها تعاني من صورة «الخاسر»
دومينيك يشكك في مكانة إنجلترا بين النخبة
في مقابلة مع صحيفة «لوكيب»، عبر موقع «GetFootballNewsFrance»، سُئل دومينيك، المدرب السابق للمنتخب الفرنسي البالغ من العمر 74 عامًا، عن الفرق القادرة على الفوز بكأس العالم 2026. ورغم إقراره بوجود عدة منافسين، سارع إلى استبعاد إنجلترا من تلك القائمة في تقييم لاذع لمكانتها الحالية في عالم كرة القدم. وقال دومينيك: "هناك حوالي 10 فرق قادرة على المنافسة على لقب العالم"، قبل أن يوجه انتقاداته بشكل خاص إلى المنتخب الإنجليزي.
فريق "الأسود الثلاثة" يعاني من صورة "الخاسر"
وعندما سُئل عما إذا كانت إنجلترا تنتمي إلى تلك المجموعة المكونة من عشرة منتخبات مرشحة للفوز باللقب، لم يتردد دومينيك في الإجابة. فقد أشار إلى أنه على الرغم من المواهب المتاحة لتوشيل، فإن عبء الفشل التاريخي لا يزال يلقي بظلاله على المنتخب الوطني. وقال: «ليس الإنجليز، فنحن جميعًا متفقون على ذلك، أليس كذلك؟ لديهم صورة "الخاسرين" هذه، ولم يعد أحد يأخذهم على محمل الجد. هذا أمر مروع».
التشكيك في المستوى الذي أظهرته فرنسا مؤخرًا
لم يقتصر دومينيك على انتقاد إنجلترا فحسب؛ بل وجه أيضًا بعضًا من سخريته المعهودة نحو التشكيلة الفرنسية الحالية بقيادة ديدييه ديشامب. وعلى الرغم من الانتصارات الودية الأخيرة على البرازيل وكولومبيا، يصر دومينيك على أنه لا ينبغي للجماهير الفرنسية ووسائل الإعلام أن تنجرف في التفاؤل. فهو يعتقد أن مستوى المنافسين خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة كان أقل بكثير من المستوى المطلوب.
وقال: "كيف أبهرتنا العالم؟ بسبب مباريات ودية ضد البرازيل، التي لديها فريق سيئ... عليك أن تضع الأمور في نصابها. لم نهزم فرقاً قوية. لم تقدم كولومبيا شيئاً. نادراً ما رأيت فريقاً كولومبياً بهذا السوء".
شخصية مثيرة للجدل في عالم كرة القدم الفرنسية
إن صراحة دومينيك معروفة جيدًا في عالم كرة القدم، لا سيما بعد فترة توليه منصب مدرب المنتخب الفرنسي التي اتسمت بالاضطرابات بين عامي 2004 و2010. ورغم نجاحه في الوصول إلى نهائي كأس العالم 2006، إلا أن فترة توليه المنصب انتهت بانهيار تام خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، والتي شهدت تمردًا شهيرًا للاعبين في مدينة كنيسنا. وخرجت فرنسا من البطولة في مرحلة المجموعات، وهو حدث لا يزال يُعد أحد أحلك الفصول في تاريخها.