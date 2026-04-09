مدرب مرسيليا حبيب بيي يعترف بأن وجود ماسون غرينوود يخلق «ثغرة دفاعية»
مفارقة نجم مرسيليا
يواصل لاعب مانشستر يونايتد السابق تقديم أداء مذهل أمام المرمى مع مرسيليا هذا الموسم، حيث سجل 25 هدفاً وصنع ثماني تمريرات حاسمة في 39 مباراة خاضها في جميع المسابقات.
وفي حين أن دقة غرينوود في التسجيل لا جدال فيها، إلا أن وجوده أثار جدلاً حاداً في مرسيليا، حيث اعترف بيي بأن الجناح لا يزال بحاجة إلى تحسين الجانب الدفاعي من لعبه. وقد قيل إن غرينوود يمثل في الوقت نفسه أكبر قوة للفريق وأكبر نقطة ضعف فيه.
بيي يعترف بوجود ثغرات في خط الدفاع
اضطر بيي إلى الرد على التساؤلات المتزايدة حول كيفية تعويض فريقه عن غياب غرينوود. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، تحدث المدرب بصراحة عن أوجه القصور في أداء اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عندما لا تكون الكرة في حوزة مرسيليا.
"هذا مرتبط بحقيقة أننا نراه يدافع أقل. اليوم لن يقوم بركض دفاعي لأكثر من 50 مترًا"، اعترف بيي. "لكنه قادر على قطع خطوط التمرير. أحيانًا، عليك أن تتقبل نقصًا دفاعيًا عندما يكون هناك مساهمة هجومية كبيرة. ماسون مهم جدًا لهجومنا، ولا يجب أن ننتقص من صفاته. لكن نعم، لا يزال بإمكانه التحسن على المستوى الدفاعي."
مقارنة مبابي
وقد أشار موقع "فوت ميركاتو" إلى أوجه الشبه بين الطريقة التي كان باريس سان جيرمان يبني بها تشكيلته في السابق حول كيليان مبابي، أو الطريقة التي يعمل بها ريال مدريد اليوم. ويشير ذلك إلى أن اللاعبين العشرة الباقين يجب أن يبذلوا جهدًا أكبر لتسهيل المهمة على لاعب واحد قادر على حسم المباراة في غمضة عين. ويبدو بيي مستعدًا لتقديم هذه التضحية، حيث يرى في غرينوود لاعبًا قادرًا على تغيير مجرى المباراة، ولا يمكن لمارسيليا ببساطة أن تستغني عنه.
خبر سار بشأن الإصابات قبل مواجهة ميتز
يستعد مرسيليا لمواجهة ميتز في ملعب «فيلودروم» مساء الجمعة، وقد أكد بيي أن غرينوود من المتوقع أن يعود إلى تشكيلة المباراة، بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة أمام موناكو، على الرغم من أنه لا يزال يعاني من آثار إصابة قوية أجبرته على الخروج مبكراً من المباراة ضد ليل الأسبوع الماضي.
"حالته أفضل لكنه لا يزال يعاني من بعض الألم. تعرض لإصابة قوية ضد ليل"، أوضح بيي. "إنه لاعب متميز. فيما يتعلق بالفراغ الذي تركه غيابه، فهو لاعب كان بإمكانه أن يقدم لنا شيئًا ضد موناكو. ماسون عاد إلى المجموعة، وهو حل ويمكنه فتح الموقف. من الجيد أن يكون معنا في هذه المباراة".