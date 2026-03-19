مدرب غالطة سراي ينتقد "أسوأ حكم في العالم" بعد الهزيمة الساحقة أمام ليفربول

على الرغم من غضبه تجاه الحكام، كان بوروك صريحًا بشأن أوجه القصور في فريقه. وأقر بأن غالطة سراي لم يرقَ إلى المستوى المطلوب لمنافسة أحد عمالقة أوروبا، على الرغم من الأداء البطولي لحارس مرماه.

وأضاف: "لم يسر أي شيء على ما يرام في المباراة. خياراتنا وقراراتنا الخاطئة خلال المباراة... يمكن أن تخسر مباراة، لكننا لم نستحق الفوز من حيث أدائنا. كان علينا أن نقدم أداءً أفضل بكثير، لكننا لم نستطع. استقبلنا 4 أهداف، وأهدرنا العديد من الفرص. قدم أوغوركان تشاكير أداءً جيداً، لكن النتيجة انتهت بـ 4-0. أنا مستاء للغاية".

واختتم بتقديم اعتذار للمشجعين الذين سافروا لمشاهدة المباراة، مشيرًا إلى قلة خبرة فريقه. وقال المدرب: "أعطينا مشجعينا الأمل، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك. نحن فريق جديد؛ يلعب العديد من لاعبينا في هذا المستوى في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين لعبوا في دور الـ16. أهنئ لاعبينا على جهودهم، لكنني أعتذر أيضًا لمشجعينا".