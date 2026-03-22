Getty Images
ترجمه
مدرب توتنهام إيغور تودور يرد بعد اتهامه بالخلط بين أحد موظفي «سبيرز» وأرني سلوت لاعب ليفربول في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع
الحقيقة وراء العناق في أنفيلد
وقعت الحادثة قبل مباراة توتنهام الأخيرة التي انتهت بالتعادل مع ليفربول في ميرسيسايد. والتقطت الكاميرات لقطات لتودور وهو يربت بمرح على كتف رجل أصلع يقف على خط التماس، حيث بدا أنه يظن أنه نظيره التدريبي، سلوت. وعندما استدار الرجل، بدا أن تعابير وجه تودور قد تغيرت، مما أدى إلى موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن مدرب «السبيرز» قد ارتكب زلة محرجة. ومع ذلك، كان الشخص المعني في الواقع هو ألان ديكسون، مدير الفريق ومسؤول الاتصال باللاعبين في توتنهام منذ فترة طويلة. ويصادف أن ديكسون هو صهر رئيس توتنهام السابق دانيال ليفي.
- Getty Images Sport
تودور يرد على المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي
سارع تودور إلى دحض الرواية التي تقول إنه لم يكن يعرف من الذي كان يعانقه. وكشف تودور أن حتى عائلته قد انجرفت في هذه العاصفة التي انتشرت على نطاق واسع. وقال مازحاً بعد مباراة أتلتيكو في منتصف الأسبوع: "هذه المرة فعلناها عن قصد!". "ما حدث هو أن ابني، البالغ من العمر 20 عاماً، قال لي: 'في كرواتيا الجميع يضحك عليك لأنك ارتكبت هذا الخطأ'". فقلت: "أي خطأ؟ هل تعرف من هو هذا الرجل؟" "لا، لا أعرف". فقلت: "إنه ألان ديكسون، أنا أقضي كل أيامي معه". أعرب مدرب توتنهام عن عدم تصديقه أن أي شخص قد يعتقد أنه لن يتعرف على زميل مهم. "يمكنني أن أتصور ذلك في كرواتيا لأنهم ربما لا يعرفون من هو ألان ديكسون. لكن في إنجلترا، هل يعتقدون أنني لا أتعرف على الرجل الذي أقضي معه كل يوم 10 ساعات؟! أخرج ولا أعرف من هو؟ كان الأمر سخيفًا بعض الشيء"، أضاف تودور.
لقب جديد لأحد لاعبي «توتنهام» المخضرمين
تحولت تلك اللحظة المرحة الآن إلى نكتة متكررة داخل معسكر توتنهام. واعترف تودور بأنه أطلق بالفعل لقبًا جديدًا على زميله في أعقاب الاهتمام العالمي الذي حظي به. "الآن [أمام أتلتيكو] فعلنا ذلك عن قصد على سبيل المزاح، لأنني من الآن فصاعدًا سأدعوه بـ"أرني"! ليس ألان، بل أرني! لكن هكذا تسير الأمور، نحن في عام 2026، الأمر يتعلق بالأخبار، وبالاستمتاع. هذا جزء من عمل اليوم، لكنه أحياناً يكون سخيفاً حقاً. أنا لا أفهمه، لكن عليك أن تبتكر بعض الأخبار"، أوضح.
هناك حتى حديث عن أن هذا التفاعل سيصبح طقسًا قبل المباراة، يذكرنا بقبلة لوران بلان الشهيرة على رأس فابيان بارتيز خلال مشاركة فرنسا في كأس العالم 1998. وعندما سُئل عما إذا كانت عناق "أرني" سيصبح خرافة دائمة لمساعدة توتنهام على تحقيق النجاح، قال تودور بابتسامة: "سنرى".
- Getty Images Sport
الأنظار تتجه نحو البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من الأجواء المريحة التي سادت المؤتمر الصحفي، إلا أن واقع موسم توتنهام لا يزال قاتماً. ويحتل الفريق حالياً المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً بنقطة واحدة فقط على منافسه يوم الأحد، نوتنغهام فورست، في صراع حاد على البقاء. ويأمل تودور أن تمنح الإنجازات الأوروبية لفريق فورست فريقه ميزة بدنية.
"بالطبع سأكون سعيداً. هذا أمر طبيعي. [إذا] كان هذا يتطلب طاقة، فمن المؤكد أنه يساعد"، اعترف تودور فيما يتعلق بجدول مباريات فورست. "أحيانًا، حتى المشاركة في مسابقة أوروبية تمنحك شيئًا آخر، وهو الثقة والطاقة. لذا، في بعض الأحيان، لا يسلبك ذلك شيئًا، خاصةً عندما يكون لديك تشكيلتان مثل فريقين. إذا لم تكن هناك إصابات، فقد يكون ذلك ميزة حتى للوصول إلى الدور التالي لأنه يمكن أن يمنح بعض الطاقة في غرفة الملابس".
إعلان