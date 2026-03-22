مدرب توتنهام إيغور تودور يرد بعد اتهامه بالخلط بين أحد موظفي «سبيرز» وأرني سلوت لاعب ليفربول في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع

تحولت تلك اللحظة المرحة الآن إلى نكتة متكررة داخل معسكر توتنهام. واعترف تودور بأنه أطلق بالفعل لقبًا جديدًا على زميله في أعقاب الاهتمام العالمي الذي حظي به. "الآن [أمام أتلتيكو] فعلنا ذلك عن قصد على سبيل المزاح، لأنني من الآن فصاعدًا سأدعوه بـ"أرني"! ليس ألان، بل أرني! لكن هكذا تسير الأمور، نحن في عام 2026، الأمر يتعلق بالأخبار، وبالاستمتاع. هذا جزء من عمل اليوم، لكنه أحياناً يكون سخيفاً حقاً. أنا لا أفهمه، لكن عليك أن تبتكر بعض الأخبار"، أوضح.

هناك حتى حديث عن أن هذا التفاعل سيصبح طقسًا قبل المباراة، يذكرنا بقبلة لوران بلان الشهيرة على رأس فابيان بارتيز خلال مشاركة فرنسا في كأس العالم 1998. وعندما سُئل عما إذا كانت عناق "أرني" سيصبح خرافة دائمة لمساعدة توتنهام على تحقيق النجاح، قال تودور بابتسامة: "سنرى".