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Moussa Diaby Bayer Leverkusen Leibzig (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

مازا يحسم صراع العيناوي .. ومدرب ليفركوزن وجد الحل الأمثل لخلع "عباءة محرز" عن موسى ديابي أمام لايبزيج!

فقرات ومقالات
موسى ديابي
نيل العيناوي
إبراهيم مازة
باير ليفركوزن
لايبزيج
الدوري الألماني

ديابي أفضل نسبيًا أمام لايبزيج رغم بعض العيوب..

أحيانًا يكون الحل هو هدف خاطف، خاصة وإن كان أحد نجوم فريقك، وهو الجناح الفرنسي موسى ديابي، لا يزال يفتقر إلى حساسية الوصول إلى المرمى، فكان الحل "كالعادة" عند باتريك شيك وميجيل جوتيريز، ليقودا باير ليفركوزن، للفوز على لايبزيج، بنتيجة (2-0)، في معقل باي ارينا، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027".

بركلة عرضية من ميجيل جوتيريز، ظهير باير ليفركوزن، إلى باتريك شيك، الذي تابعها بـ"زحلقة" إلى يمين الحارس، جاء هدف التقدم في الدقيقة 44، فيما فاجأ جوتيريز الحارس بتسديدة عند حدود منطقة الجزاء، ليسكن الكرة على يمينه في الدقيقة 57، فيما وقّع كريستوفر نكونكو، لاعب تشيلسي السابق، على هدف للايبزيج واحتفل بطريقته المعتادة، بنفخ بالون أحمر، قبل أن يتم إلغاء الهدف للتسلل.

وحقق باير ليفركوزن، انتصاره الثاني في مباراته الرابعة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا، برصيد 7 نقاط، ليتفوق بفارق نقطة عن لايبزيج، الذي يحلّ ثامنًا.

ماذا قدم موسى ديابي في ثالث مبارياته "أساسيًا" مع باير ليفركوزن؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في السطور التالية..


  • البحث عن الاستعراض

    إذا ما جاء الحديث بشأن أبرز ما قدمه موسى ديابي أمام لايبزيج، فقد بدا وكأنه في رهان شخصي على انتزاع لقب "ملك الكنترول" مع منافسه السابق في دوري روشن، رياض محرز، حيث أن الجناح الفرنسي أظهر مهارة رائعة في استلام الكرات العرضية في أكثر من مناسبة.

    ولكن، قدرة ديابي الكبيرة على التحكم بالكرة، قابلها لجوء الفرنسي إلى "الاستعراض"، أكثر من محاولة تهديد المرمى، خاصة عندما جاءته فرصة على طبق من فضة، في الدقيقة 41، بمتابعة كرة شيك التي تصدى لها الحارس، إلا أنه أفسد فرصته السانحة، بتسديدة غريبة بعيدًا عن المرمى.

    وبخلاف براعة الاستلام، فإن ما يميز ديابي أيضًا هو محاولاته لتأدية أدوار دفاعية، رغم أنه لا يمكن الجزم بأنه قدم دفاعًا مؤثرًا أمام ضغط لايبزيج.

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  • ديابي .. هل يجد خطورته في حرية الحركة؟

    في تقرير سابق بعنوان "لوكاس فاسكيز ملك "من فراغ" .. الخناق يضيق على موسى ديابي "ضحية" مدرب باير ليفركوزن أمام تسيليه!"، تحدثنا عن معاناة موسى ديابي مع المدرب كارليس مارتينيز، بمنحه الكثير من الأدوار، سواءً بالتواجد في الطرف الأيمن، أو التحرك على اليسار.

    اليوم، نعيد طرح الفكرة ولكن بصيغة أخرى، بناءً على ما قدم ديابي أمام لايبزيج، والسؤال: "هل يجد ديابي قوته في حرية الحركة، والخروج من قيد الجناح الأيمن، أم أنه يكون أكثر قوة كلّما قلّت أدواره في الملعب؟"

    الإجابة، أن موسى ديابي مع باير ليفركوزن - حتى الآن - بإمكانه أن يصنع الخطورة من خلال نقطتين..

    * التراجع والبناء من الخلف، حتى قبل منتصف الملعب، واللعب على الانطلاقات الأمامية.

    * التحرك على الطرف الأيمن أو في العمق، مع قلة التواجد في الجانب الأيسر.

    ولكن، بشكل عام، فإن ديابي لا يزال غائبًا ذهنيًا، وهذا ما يتضح جليًا عند ظهوره في منطقة الخصم، وكأنه يوجه رسالة لزملائه بقوله "لا تعتمدوا عليّ في الإنهاء، فأنا لست جاهزًا بنسبة 100% (كما صرّح في حوار مع رابطة الدوري الألماني بأنه لا يزال يعمل على الوصول للجاهزية البدنية المطلوبة)، ودعوني أساهم في صنع الفرص فقط".

  • صراع مازا والعيناوي .. أحدهما أفضل ولكن الثاني "حاسم"

    ولعل أبرز سمة في المباراة، هي صراع الوسط بين الثنائي "الجزائري - المغربي" إبراهيم مازا ونائل العيناوي، حيث كان الأول يتولى مهام صناعة الفرص مع ليفركوزن، والثاني لتأمين الخطوط الخلفية والبناء من الخلف، للايبزيج.

    في أرض الميدان، كان نائل العيناوي "أفضل نسبيًا"، من خلال قوة شخصيته في اتخاذ القرارات، خاصة الدفاعية، وكسبه الالتحامات البدنية، ومهارته في استعادة الكرة، وكذلك التحرك في منطقة ليفركوزن، وكسر الخطوط بتمريراته القصيرة، فضلًا عن وصول كراته لما بين الخشبات الثلاث، خاصة وأنه حاول صنع تمريرة حاسمة إلى نكونكو، الذي سدد كرة تألق مارك فليكين في التصدي لها.

    ولكن إذا ما قلنا إبراهيم مازا، فإنه كان الأبرز في النصف الثاني من المباراة، رغم ما يُعاب عليه هو كثرة إهدار الفرص، رغم صنع 5 تمريرات مفتاحية لزملائه، إلا أنه ظهر بكونه الأكثر حسمًا، كونه ساهم في الهدف الثاني الذي سجله جوتيريز.


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  • كلمة أخيرة..

    على الورق، يمكن القول إن ما قدمه موسى ديابي أمام لايبزيج، يشير إلى أن سهمه في التصاعد تدريجيًا، رغم أن العجب - كما ذكرت سابقًا - في حديثه بشأن سعيه للوصول إلى الجاهزية البدنية، بينما استهل الموسم مع الاتحاد.

    في الشوط الأول، كان موسى ديابي شاهدًا على تألق "القائد" ديفيد راوم، الذي كان بارعًا في قطع الكرات قبل وصولها إليه، إلا أن الشوط الثاني، شهد خروج ديابي "قليلًا" من عباءة الجناح، فكان الظهير الذي يتكتّل مع الدفاع لقطع الطريق على أنطونيو نوسا، والسهم المنطلق في العمق، من أجل إرسال الكرات البينية، إلا أن ما يُعاب عليه، كان الإنهاء أمام المرمى، وكثرة تمريراته المقطوعة من الدفاع.

    ديابي في النهاية، كان أفضل من السابق، وكاد أن يخرج بتمريرة حاسمة في آخر عشر دقائق بعرضيته التي فشل كريستيان كوفاني في تسجيلها، إلا أن ما امتاز به الفريق بشكل عام، هو استفاقته في الشوط الثاني.

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