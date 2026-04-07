مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يشرح التمرين الغريب الذي استخدم فيه الأقلام بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع

يشتهر أرتيتا بأسلوبه غير التقليدي في التفكير، حيث سبق له أن استخدم المصابيح الكهربائية و"السارقين المحترفين" لتوصيل رسائل تحفيزية لفريقه. وعلى الرغم من فضول الجمهور بشأن أسلوبه الأخير، إلا أن المدرب البالغ من العمر 44 عامًا تردد في الكشف عن المعنى المجازي المحدد وراء استخدام الأقلام، واختار بدلاً من ذلك التركيز على الهدف الأوسع المتمثل في تماسك الفريق.

وفي حديثه قبل مباراة سبورتينغ، قال أرتيتا: "بدلاً من الذعر، افهموا لماذا حدث ذلك إذا حدث، ووضحوا الأمر. سيكون هناك دائماً علامة استفهام، وهذا كل شيء. عليك أن تعيش الحاضر، وعليك أن تقدم الأداء المطلوب كل يوم. هذا هو المعيار الذي وضعناه، وهو جزء من هويتنا وجزء من هذا النادي. يجب أن تحتوي الحصة التدريبية على عناصر مختلفة. ويجب أن تكون مرتبطة بالرسائل التي نرسلها والتنازلات والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا".