AFP
ترجمه
مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا يشرح التمرين الغريب الذي استخدم فيه الأقلام بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع
تمرين أرتيتا على حمل القلم
ظهرت لقطات من ملعب تدريب «الغانرز» في لندن كولني تُظهر نجوم الفريق وهم يتدربون في مجموعات للحفاظ على الاستحواذ على الكرة، مع الحرص في الوقت نفسه على عدم إسقاط الأقلام التي يحملونها بين أطراف أصابعهم. وقد أُجري هذا التمرين غير المعتاد في إطار استعدادات «الغانرز» لمباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد «سبورتينغ لشبونة» في لشبونة. ويُعد هذا التمرين الأحدث في سلسلة طويلة من التحديات النفسية والبدنية غير التقليدية التي أدخلها المدرب للحفاظ على اليقظة الذهنية للاعبين خلال فترات الضغط الشديد في الموسم.
- AFP
الوضوح بدلاً من الذعر
يشتهر أرتيتا بأسلوبه غير التقليدي في التفكير، حيث سبق له أن استخدم المصابيح الكهربائية و"السارقين المحترفين" لتوصيل رسائل تحفيزية لفريقه. وعلى الرغم من فضول الجمهور بشأن أسلوبه الأخير، إلا أن المدرب البالغ من العمر 44 عامًا تردد في الكشف عن المعنى المجازي المحدد وراء استخدام الأقلام، واختار بدلاً من ذلك التركيز على الهدف الأوسع المتمثل في تماسك الفريق.
وفي حديثه قبل مباراة سبورتينغ، قال أرتيتا: "بدلاً من الذعر، افهموا لماذا حدث ذلك إذا حدث، ووضحوا الأمر. سيكون هناك دائماً علامة استفهام، وهذا كل شيء. عليك أن تعيش الحاضر، وعليك أن تقدم الأداء المطلوب كل يوم. هذا هو المعيار الذي وضعناه، وهو جزء من هويتنا وجزء من هذا النادي. يجب أن تحتوي الحصة التدريبية على عناصر مختلفة. ويجب أن تكون مرتبطة بالرسائل التي نرسلها والتنازلات والالتزامات التي قطعناها على أنفسنا".
إعادة ضبط الموسم
يواجه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة حاسمة بعد الهزيمة المحبطة في نهائي كأس كاراباو والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يجعل توقيت هذه التدريبات المبتكرة ذا أهمية خاصة. ويعتقد أرتيتا أن الحفاظ على الهوية هو أمر حاسم لضمان عدم انهيار الموسم، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى الموازنة بين تقدمه بفارق تسع نقاط في الدوري وطموحاته الأوروبية. وعندما سُئل المدرب بشكل محدد عن استخدام الأقلام، أضاف: «هذا الأمر يبقى داخل غرفة الملابس».
- Getty Images Sport
اختبار أوروبي حاسم
يواجه أرسنال مهمة صعبة أمام فريق سبورتينغ الذي فاز بجميع مبارياته الخمس التي خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. يجب على "المدفعجية" تجاوز سجلهم التاريخي السيئ في البرتغال، حيث لم يسبق لهم الفوز خارج أرضهم أمام أي فريق برتغالي في مباريات خروج المغلوب الأوروبية (4 تعادلات و2 هزائم)، وكان آخر هزيمة لهم بنتيجة 1-0 أمام بورتو في عام 2024. وتعد هذه الرحلة إلى لشبونة بمثابة استعداد مهم للغاية قبل الزيارة المحتملة إلى ملعب الاتحاد التي قد تحدد مصير اللقب بعد 12 يوماً فقط.