سيرًا على خطى آرسنال .. الهلال يتعاقد مع مدرب جديد لحل مشكلته الأبرز هذا الموسم!

وعند سؤال عن دور المدرب الجديد من الناحية الدفاعية أو الهجومية، قال الخليفي:"لو لاحظنا الأهداف التي تلقاها الهلال كلها من كرات ثابتة، القائم الثاني دائمًا ما توجد فيه مشكلة عند سيموني إنزاجي".

وأضاف:"المشكلة أن الجميع يعتمد على تعليمات المدرب فقط، ولكن يجب أن يكون هناك قائدًا للفريق بالملعب يوجه اللاعبين بشكل أفضل".

وتابع:"حل الهلال الوحيد ضد نيوم كان العرضيات فقط، لماذا لم يقم إنزاجي بتجربة حلول أخرى؟ مثل التسديد من الخارج أو تغيير مركز كريسينسيو سامرفيل".



