سيرًا على خطى آرسنال .. الهلال يتعاقد مع مدرب جديد لحل مشكلته الأبرز هذا الموسم!

خطوة جديدة قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي اللجوء لها، من أجل مساعدة الزعيم خلال الموسم الحالي 2026/2027.
الهلال يعاني من أزمة في الكرات الثابتة منذ انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قررت إدارة النادي وطاقمه الفني التعامل معه.
خطوة جديدة قرر الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي اللجوء لها، من أجل مساعدة الزعيم خلال الموسم الحالي 2026/2027.
الهلال يعاني من أزمة في الكرات الثابتة منذ انطلاق الموسم الجديد، وهو ما قررت إدارة النادي وطاقمه الفني التعامل معه.
الإعلامي عساف الخليفي تحدث عبر شبكة "FM العربية"، مشيرًا إلى رغبة الهلال في التعاقد مع مدرب جديد للكرات الثابتة، للتصدي إلى أهم المشاكل التي تواجه الفريق هذا الموسم.
وقال خلال تصريحاته:"حسب مصادرنا، الهلال يبحث عن مدرب للكرات الثابتة، هذا الخطوة بدأ العمل فيها منذ الموسم الماضي".
وعند سؤال عن دور المدرب الجديد من الناحية الدفاعية أو الهجومية، قال الخليفي:"لو لاحظنا الأهداف التي تلقاها الهلال كلها من كرات ثابتة، القائم الثاني دائمًا ما توجد فيه مشكلة عند سيموني إنزاجي".
وأضاف:"المشكلة أن الجميع يعتمد على تعليمات المدرب فقط، ولكن يجب أن يكون هناك قائدًا للفريق بالملعب يوجه اللاعبين بشكل أفضل".
وتابع:"حل الهلال الوحيد ضد نيوم كان العرضيات فقط، لماذا لم يقم إنزاجي بتجربة حلول أخرى؟ مثل التسديد من الخارج أو تغيير مركز كريسينسيو سامرفيل".
الفكرة التي يتجه نحوها الهلال ليست جديدة على الكرة العالمية، بل قامت عدة أندية في الدوري الإنجليزي بالاعتماد على هذا النهج من أجل تحسين حظوظ فرقها في البطولة.
آرسنال كان أبرز المعتمدين على هذه الفكرة، حيث استعان بنيكولاس جوفر الذي جعل المدفعجية أحد أفضل الفرق في أوروبا إتقانًا للكرات الثابتة في أوروبا، بل تعرض الفريق للانتقاد بسبب اعتماده بشكل مبالغ فيه عليها وفقُا لوجهة نظر المعارضين.
أيضًا هناك أوستن ماكفي، مدرب أستون فيلا للكرات الثابتة، حيث ساعد الفريق على تسجيل 29 هدفًا بهذه الطريقة الموسم الماضي،مما دفع النصر لاستهداف التعاقد معه في الصيف، ولكنه قرر الانتقال إلى تشيلسي.
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الفريق يحتل حاليًا المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن، وفي رصيده 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات وهزيمة واحدة أمام نيوم بهدف دون رد، ويأتي بعده النصر حامل اللقب بنفس الرصيد.
ويلعب الفريق مباراته القادمة أمام التعاون غدًا، السبت، قبل مواجهة الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الثلاثاء القادم.