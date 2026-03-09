بالإضافة إلى الحنين إلى الماضي، فإن زيارة بوكيتينو لها جانب مهني، حيث يواصل بناء فريقه استعدادًا لكأس العالم القادمة. ومن المفهوم أنه سيقوم بمراقبة لاعب الوسط جوني كاردوسو، الذي يسعى حاليًا للحصول على مكان دائم في تشكيلة المنتخب الوطني. كان موسم كاردوسو مليئًا بالتناوب تحت قيادة دييغو سيميوني، حيث شارك في 12 مباراة هذا الموسم وظهر في خمس من مباريات أتلتيكو العشر في دوري أبطال أوروبا حتى الآن.

مع اقتراب البطولة الصيفية، يحرص بوكيتينو على تقييم مستوى نجومه الأوروبيين ضد منافسين من المستوى الرفيع. قد يكون أداء كاردوسو ضد فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز حاسماً في تأمين مكانه في التشكيلة النهائية.