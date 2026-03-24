مدرب المنتخب الأمريكي لكرة القدم ماوريسيو بوكيتينو يعترف بـ«اشتياقه لكرة القدم في إنجلترا» وسط أنباء عن عودته إلى توتنهام
محاولة فاشلة للالتقاء
تبيّن أن توتنهام قد بادر بإجراء مفاوضات رسمية لإعادة بوكيتينو إلى النادي منذ عام 2021. وخلال الفترة التي قضاها بوكيتينو في تدريب باريس سان جيرمان، تواصل توتنهام مع مدربه السابق عقب إقالة جوزيه مورينيو في أبريل من ذلك العام. في ذلك الوقت، كان توتنهام يبحث عن خليفة دائم قبل أن يعين في النهاية نونو إسبيريتو سانتو. ولا يزال بوكيتينو، الذي أشرف على 293 مباراة خلال فترة عمله الأولى في النادي، شخصية أسطورية بين جماهير النادي.
عروض العمل التي تلقاها بوتش في باريس سان جيرمان
في مقابلة صريحة مع صحيفة «لوكيب»، سُئل اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا عما إذا كان نادي توتنهام قد اتصل به بعد مرور ستة أشهر على انضمامه إلى باريس. وكشف قائلاً: «ليس توتنهام فحسب. بل أندية كبرى أخرى أيضًا. عندما انتهت تلك الفترة التي استمرت ستة أشهر، كان هناك بعض... حسنًا، مع كل هذه الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا، تسببت الأوضاع داخل النادي في حالة من عدم الاستقرار. في كل المجالات. كانت هناك فترة من التغيير، ومواقف غير مريحة، ومواقف... لم تعطِ انطباعًا بأنه من الممكن العمل في بيئة مستقرة، مثل تلك التي نتمتع بها اليوم. لقد استمتعت بتجربتي في باريس سان جيرمان. لكن كان لدي خيارات أخرى، والتي شاركتها مع النادي، لكنهم اختاروا عدم الاستماع إلى أي منها".
لا يزال محبوبًا لدى مشجعي توتنهام
تم مؤخراً تصوير العلاقة المتينة بين بوكيتينو ومشجعي توتنهام في ظروف فريدة من نوعها. أثناء سفره إلى مدريد لخوض مباراة دوري أبطال أوروبا التي جمعت النادي بفريق أتلتيكو في ملعب «المتروبوليتانو»، وجد مدرب المنتخب الأمريكي نفسه على متن نفس الرحلة الجوية مع مجموعة كبيرة من المشجعين المسافرين الذين سرعان ما انطلقوا في الغناء لتقديم تحية غنائية لمدربهم السابق. هذا الاحترام المتبادل متجذر في حب عميق لكرة القدم البريطانية، كما اعترف بوكيتينو - الذي قضى فترات مع ساوثهامبتون وتشيلسي - قائلاً: "أفتقد عالم كرة القدم في إنجلترا. أحب البلد وثقافته وثقافة كرة القدم فيه. بالنسبة لأي شخص يتمتع بروح تنافسية ويريد أن يقيس نفسه بالآخرين ويختبر حدوده، فهذا هو المكان المثالي. هنا، عليك أن تبذل قصارى جهدك باستمرار".
قرار ما بعد كأس العالم
يركز بوكيتينو حاليًا على قيادة المنتخب الأمريكي خلال كأس العالم 2026 التي ستُقام على أرضه، حيث سيواجه المنتخب الأمريكي مجموعة تضم باراغواي وأستراليا والفائز النهائي بمسار "C" التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والذي لا يزال يتنافس عليه كل من تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفو. ورغم أن البطولة ستنتهي في يوليو، إلا أن توقيتها يتزامن تمامًا مع انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027 في 22 أغسطس، مما قد يفتح الباب أمام عودته إلى كرة القدم الإنجليزية.