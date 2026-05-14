"إنجازاتك وحدها لا تكفي" .. رسالة تحذير "مُبطنة" من منتخب البرتغال لكريستيانو رونالدو!

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن مستوى النجم كريستيانو رونالدو لم يتراجع منذ انتقاله إلى صفوف النصر السعودي، مشددًا على أن المهاجم المخضرم ما زال يحافظ على نفس الحماس واللياقة البدنية التي ميزته طوال مسيرته.

وفي تصريحات أعقبت زيارة استطلاعية قام بها إلى الرياض، أوضح مارتينيز أنه لم يلحظ أي تأثير سلبي على أداء رونالدو الدولي، بل أبدى إعجابه بالرغبة المستمرة لدى قائد المنتخب في تحقيق الانتصارات.

وأشار مارتينيز، إلى أن "الدون" يستعد لخوض بطولة كأس العالم 2026، بنفس الروح التنافسية التي عرف بها طوال مسيرته، لكنه في نفس الوقت ترك له رسالة بين السطور حول الشرط الوحيد لضمان تواجده في التشكيلة الأساسية لمنتخب "البحارة" خلال المونديال.