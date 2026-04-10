مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم جون تولكين يتعرض لإصابة خلال فوز فريقه على هولشتاين كيل
- Getty Images Sport
ماذا حدث
كان تولكين لاعباً أساسياً في فريق كيل منذ انتقاله إلى أوروبا في يناير 2025، وقد خاض 26 مباراة مع النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني هذا الموسم. وجاءت مباراة هذا الأسبوع ضد دوسلدورف، وقد تكون لها تأثير كبير.
بعد سبع دقائق من بدء المباراة، سقط تولكين مصابًا في ساقه على ما يبدو، وحل محله ماركو إيفيزيتش. واصل كيل مسيرته وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 قد يكون حاسمًا لموسمه، لكن إصابة تولكين قد يكون لها تأثير دائم على النادي والمنتخب واللاعب نفسه.
- Getty Images Sport
تأثير المنتخب الأمريكي لكرة القدم
ورغم أن تولكين لم يشارك في معسكر المنتخب الأمريكي لكرة القدم في شهر مارس، إلا أنه كان بالتأكيد ضمن قائمة المرشحين للمشاركة في كأس العالم بعد مشاركته في كل من كأس الذهب وخلال فترة الخريف. وقد برز بشكل لافت في فوز المنتخب الأمريكي 5-1 على أوروغواي في نوفمبر، حيث قدم المدافع السابق لفريق نيويورك ريد بولز ما قد يكون أفضل أداء دولي له.
وقد خسر المنتخب الأمريكي بالفعل أحد المرشحين للمشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يغيب باتريك أجيمانغ عن كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب أثناء لعبه مع ديربي كاونتي.
- Getty Images Sport
أخبار سيئة لكييلتشهد قاع جدول ترتيب الدوري الألماني الثاني صراعًا محتدمًا، رغم أن النقاط الثلاث التي حصدها فريق كيل يوم الجمعة ستساعده بشكل كبير. ولا يفصل سوى ست نقاط بين المركز العاشر والمركز الثامن عشر، مما يعني أن المنافسة ستكون محتدمة في المباريات الخمس الأخيرة التي سيخوضها كيل هذا الموسم. لكن قد يضطر الفريق إلى خوض هذه المباريات بدون تولكين، اعتمادًا على خطورة الإصابة.
- Getty Images Sport
ماذا سيحدث بعد ذلك؟يعود فريق هولشتاين كيل إلى الملاعب يوم الجمعة المقبل لمواجهة فريق كايزرسلاوترن، الذي يحتل المركز السابع ويبدو في مأمن نسبيًا. أما لاعبو المنتخب الأمريكي لكرة القدم، فسيتطلعون إلى شهر مايو، عندما يعلن ماوريسيو بوكيتينو عن تشكيلة المنتخب.