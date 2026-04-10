مدافع المنتخب الأمريكي لكرة القدم جون تولكين يتعرض لإصابة خلال فوز فريقه على هولشتاين كيل

كان تولكين لاعباً أساسياً في فريق كيل منذ انتقاله إلى أوروبا في يناير 2025، وقد خاض 26 مباراة مع النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني هذا الموسم. وجاءت مباراة هذا الأسبوع ضد دوسلدورف، وقد تكون لها تأثير كبير.

بعد سبع دقائق من بدء المباراة، سقط تولكين مصابًا في ساقه على ما يبدو، وحل محله ماركو إيفيزيتش. واصل كيل مسيرته وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 قد يكون حاسمًا لموسمه، لكن إصابة تولكين قد يكون لها تأثير دائم على النادي والمنتخب واللاعب نفسه.