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مخدرات وأسلحة.. الشرطة تداهم منزل لاعب برازيلي في قضية تهريب كبرى!
عملية شرطية مشتركة بين الولايات
وقد نفذت الشرطة عمليات تفتيش في منزل كوريا الواقع في حي بارا دا تيخوكا الراقي، وكذلك في مركز تدريب فاسكو بمدينة ريو دي جانيرو. ووفقًا لتقرير نشرته أسوشيتد برس، فإن العملية واسعة النطاق التي حملت الاسم الرمزي "الفرقة" حشدت نحو 100 ضابط لتنفيذ أربع مذكرات توقيف و15 مذكرة تفتيش. وإلى جانب المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، فإن الظهير الأيمن لفريق فيلا نوفا هاينر كورديرو يخضع أيضًا للتحقيق.
- ZUMA Press Wire
السلطات تستهدف شبكة إجرامية
وأوضحت شرطة إسبيريتو سانتو الهدف الأساسي من المداهمات في بيان جاء فيه: "تسعى هذه التحقيقات إلى جمع العناصر اللازمة لكشف الجرائم وتفكيك البنية الإجرامية قيد التحقيق".
ويركّز التحقيق الذي يشمل عدة ولايات على كشف الصلات المزعومة بين شخصيات رياضية محترفة وشبكات تهريب منظّمة. وغادر كوريا مركز التدريب دون الإجابة على أسئلة الصحفيين.
النادي يتعهد بالتعاون الكامل
أكّد فاسكو التزامه الكامل بمساعدة الجهات القضائية في الإجراءات القانونية الجارية. وخلال مؤتمر صحفي، أكّد مدير النادي أدمار لوبيس أنّ الإدارة "تتعاون مع السلطات". وأضاف لوبيس أنّ المهاجم "سيواصل التدريب بشكل طبيعي في الأيام المقبلة وسيكون متاحًا للمباريات"، في انتظار النتيجة الرسمية للتحقيق.
- Action Plus
المهاجم لا يزال جاهزًا للمشاركة في المباراة
سجّل كوريا الهدف الثالث الحاسم في فوز فاسكو بنتيجة 3-1 على كروزيرو يوم السبت، ليضع حدًا لسلسلة من ثماني مباريات دون فوز في الدوري البرازيلي الممتاز. وبعد خوضه 21 مباراة في الدوري هذا الموسم، لا يزال المهاجم متاحًا للمباريات المحلية المقبلة. غير أنّ التطورات القانونية اللاحقة من شرطة إسبيريتو سانتو وريو دي جانيرو هي التي ستحدد مستقبله على المدى البعيد.
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