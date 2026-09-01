وأوضحت شرطة إسبيريتو سانتو الهدف الأساسي من المداهمات في بيان جاء فيه: "تسعى هذه التحقيقات إلى جمع العناصر اللازمة لكشف الجرائم وتفكيك البنية الإجرامية قيد التحقيق".

ويركّز التحقيق الذي يشمل عدة ولايات على كشف الصلات المزعومة بين شخصيات رياضية محترفة وشبكات تهريب منظّمة. وغادر كوريا مركز التدريب دون الإجابة على أسئلة الصحفيين.