وفي بيان صدر يوم الأربعاء، انتقدت المتحدثة باسم الحكومة ماري روز خادي فاتو فاي بشدة قرار إعلان المغرب بطلاً لأفريقيا بعد انتهاء البطولة.
"مخالف للقانون بشكل صارخ وظالم للغاية": السنغال تطالب بإجراء تحقيق بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية بسبب شبهات بالفساد
"هذا القرار مخالف للقانون بشكل صارخ وغير عادل على الإطلاق. فبتشكيك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) في نتيجة تم تحقيقها في نهاية مباراة أُجريت بشكل سليم وفازت بها إحدى الفرق وفقًا لقواعد اللعبة، فإنه يقوض مصداقيته بشكل كبير"، كما أوضح فاي في بيانه، مطالبًا بإجراء تحقيق "داخل الهيئات الإدارية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
السنغال تعتزم تقديم طعن
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) قد جرد السنغال من لقب البطولة القارية يوم الثلاثاء. وكانت المنتخب السنغالي قد غادر الملعب مؤقتًا خلال المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير، عقب قرار احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، قبل أن يعود إلى الملعب بعد توقف طويل، على الأرجح بناءً على إصرار قائده ساديو ماني. وفازت السنغال بنتيجة 1-0 بهدف سُجل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وفي ليلة الأربعاء، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أنه سيقدم "في أقرب وقت ممكن" طعناً أمام المحكمة الدولية للرياضة (CAS) في لوزان.